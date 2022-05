Pedro Fernández presenta su versión de “Cómo te extraño mi amor” (Leo Dan)

SAPS Grupero

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?La música los unió en un álbum de duetos y hoy nuevamente Pedro Fernández tiene la oportunidad de poner su voz a uno de los grandes éxitos de Leo Dan, quien además aceptó ser parte del video que acompaña la promoción de la nueva versión del tema “Cómo te extraño mi amor”.

?“Estoy muy emocionado con el lanzamiento de este sencillo que es el primero de la nueva producción”, expresó Pedro Fernández y además agregó: “Me encanta el haber tenido la oportunidad de producir este tema de la autoría de Leo Dan, un autor y cantante que tiene muchos años y éxitos, quien además aceptó participar en el video lo cual agradezco, creo le da un valor agregado a esta canción que espero le guste al público en esta nueva versión”.?

¿Qué tiene de especial este tema para que lo hayas grabado?

?“Primero debo decirte que a mí me generó una gran felicidad el que Leo Dan me haya invitado a su disco de duetos donde tuve la oportunidad de cantar el tema ‘Toquen Mariachis Canten’, creo que al público le encantó lo que hicimos juntos. A él lo conocí hace muchos años cuando estaba muy pequeño, desde entonces tuvimos una buena química, y fue un gran privilegio poder participar con Leo Dan en el disco que de alguna forma es un homenaje a su carrera, sumarme al proyecto fue importante. Y luego me hablan para grabar un tema de una serie que se proyectó en USA, ‘El preso número uno’, y me dicen que el tema es Cómo te extraño mi amor” y dije encantado de la vida. Hicimos una versión corta para ese proyecto, pero el impacto que generó cuando se estrena la serie nos invita a nosotros a realizar el tema completo, con una idea interesante y que, aunque sea un nuevo arreglo no pierde la esencia de lo que es el tema original. Estoy muy feliz del resultado y esperemos que al público le guste y se convierta en un tema importante y exitoso de mi carrera”.

?¿Es un mariachi muy estilizado?

?“Más bien diría que es un mariachi fusionado con algunos instrumentos de lo que originalmente tenía la versión que hizo Leo, con la guitarra eléctrica, con algunos golpes de una batería pero muy leves, no estamos descubriendo el hilo negro pero creo que sí estoy haciendo algo diferente a lo que he venido grabando, el sonido es algo que podría llamar la atención por la fusión que hemos logrado entre lo que es la música del mariachi y la esencia del tema original”.?¿Este tema es la antesala de tu álbum número 40 en poco más de 42 años de carrera?

?“Estoy agradecido con Dios, con el público, gracias a eso me puedo mantener en este medio maravilloso de la música con ganas, con motivación y con el entusiasmo de seguir creando y disfrutar de lo que tanto me gusta hacer. No nos quisimos esperar hasta terminar el disco, creemos que podemos trabajar con este sencillo y a lo mejor otro más para después presentar el álbum completo. Los otros temas serán inéditos, el tema de Leo Dan es el único cover, ese es el plan hasta ahora, hay canciones de grandes autores como Javier Santos, Ariel Barrera, canciones muy bonitas, interesantes, por lo que creo vamos a conseguir tener un gran disco”.?Un disco que seguramente será muy esperado por su público, pues los éxitos de Pedro Fernández le han llevado a ser uno de los consentidos de la música mexicana, y con ese respaldo es que hoy se da el gusto de ponerle su voz y sentimiento al tema “Cómo te extraño mi amor” que confía plenamente el público lo podrá hacer suyo.?Síguelo en redes sociales y su página de internet:

