Pedro Mairal desmenuza el mundo de la pareja

Agencias

?Esos amores que quedan pendientes y siguen quemando para siempre en la sangre”, afirma el argentino Pedro Mairal (1970), son el eje temático de su libro de cuentos Breves amores eternos (Emecé), en el que hurga en la intimidad de la mente, “en cómo se construye el deseo”.

?El narrador admite en entrevista que le intriga el mundo de la pareja y la infidelidad que lo rodea. “Esta relación nunca fue fácil. No sé cómo serán las nuevas generaciones, si tendrán la necesidad de la monogamia, por ejemplo. Cómo vivirán ese mundo los que ahora tienen 20 años. No lo sé”.

?Vía telefónica desde Buenos Aires, el autor de Hoy temprano (2001), su primer libro de relatos, agrega que la literatura debe buscar el lado B de la gente, “eso que le daría vergüenza que se mostrara en su Instagram”.

?Dice que lo que las personas construyen en las redes sociales es una fachada de intimidad. “Subimos lo bonito de los viajes, nuestra relación ideal con las mascotas. La gente simula cosas, pero por debajo está muy insatisfecha”.

?Por eso, añade, “me interesa la intimidad cerebral. Sí las escenas eróticas y los cuerpos en movimiento, pero sobre todo la intimidad de la mente”.

?Esta temática uniforme es la que diferencia su segundo libro de cuentos, género del que le fascinan la intensidad y la velocidad. “Quizá haya una voz más consolidada aquí. En Hoy temprano me veo explorando distintos temas, voy para todos lados, hay muchas voces”.

?El también poeta y novelista señala que la tradición cuentística argentina le favorece. “A Borges lo siento como un abuelo brillante que me ilumina con su inteligencia; sostengo un diálogo con su obra. Quizá con Cortázar tengo un poco más de conflicto, porque he tenido que sacármelo de encima. Pero no me intimidan, son una compañía, escribo con ellos, no en su contra”, concluye.

?Y adelanta que en septiembre publicará en México su novela en sonetos El gran surubí.