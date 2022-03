Perla López, una Llorona ecléctica

Rafael Montiel

Ciudad de México

‘¿Cómo hacer que un tema emblemático de la música mexicana y con más de 500 versiones grabadas, pueda sobresalir en musicalidad y creatividad, mezclando diferentes géneros musicales de una manera sencilla, provocativa y llegando a todo el público Latinoamericano?’, se preguntó César Benítez, productor de esta encomienda y se puso a trabajar. El intro inicia con un solo de cello estableciendo un tono triste y melancólico, al que se le suma una mandolina que sugiere un aire europeo y de antaño. Luego aparece el primer movimiento a ritmo de joropo (ritmo sudamericano) como una tormenta con la voz de La Llorona arriba, simulando un llanto a lo lejos. Así, un arpegio de piano da paso al siguiente movimiento clásico, donde los violines establecen el ritmo y el piano sostiene la orquesta, dando paso al primer verso.

El mismo Benítez detalla: “Al llegar al primer coro, el piano da un acorde jazzístico y se torna en un tema jazz lounge, y en el segundo coro se unen la mandolina y los violines, acelerando para dar paso al glorioso ritmo de huapango con mariachi, sus brillosas trompetas y sus violines al máximo, y la maravillosa voz de Perla López dando los ad libs perfectos”. Y agrega: “El siguiente verso es tomado por sorpresa por el mariachi a ritmo de vals y Perla interpreta maravillosamente el estilo. Los violines responden a la voz en una simbiosis musical, entre voz y mariachi con dos pizzicatos, representando los dos besos que lleva en el alma (dicta la letra). El último verso modula una tercera abajo; sin embargo, da la sensación de subir de tono, y esto lo hice con el objetivo de que Perla pudiera dar notas más en su tesitura y pudiera dar un final impresionante”.

Al llegar al último coro, la orquesta se detiene súbitamente y da paso a la mandolina, acompañada de la guitarra acústica con aire de tristeza y Perla recita el último coro que da paso a la última melodía de La Llorona (soprano), despidiendo así la obra musical, con el piano dando sus últimos acordes con un toque clásico en un Do sostenido menos y la mandolina da sus último trémolos, dando así por finalizado este viaje musical de La Llorona: una llorona ecléctica.

Por su parte, Perla López imprimió su extraordinaria voz, dando la intención que requería tan popular canción; y es que la cantante originaria de San Luis Potosí, cuenta que desde que era niña, su madre la señora Gloria Cáceres, le cantaba canciones para arrullarla, destacando “La Llorona”. Tiempo después, a los 14 años de edad tuvo la oportunidad de ingresar a uno de los shows más importantes y vistos en toda Latinoamérica: “Xcaret de noche”, donde tuvo la oportunidad, por primera vez, de interpretar “La Llorona”.

Hace unos meses recibió la llamada de la doctora Rosalía García, Directora General de Expo Compositores, para informarle sobre el proyecto de “La Llorona”. “Desde ese instante llegó una gran sensación, sentí escalofríos y cuando escuché la maqueta, fue como si mi piel automáticamente se conectara al arreglo musical, como un avatar y ahí está de nuevo ese presagio, sin darme cuenta que no tendría palabras exactas para describir el resultado final. ¡Aquello era majestuoso! Jamás había escuchado algo así, con este tema tan significativo para mí. Fue una iluminación entre risa y llanto, y comencé a ver a La Llorona no como un relato de mi niñez, sino como un buen augurio, simplemente la vi, un ser divino digno para ser amado por mí, por ti, por cualquiera. De pronto pude verla en el estudio, frente a mí, con su vestido blanco, su cabello largo y negro, su rebozo y su mirada sin expresión, pero que a la vez me decía todo. Grabando el tema le canté a ella, le canté a La Llorona”.

Finalmente, dice que no tiene palabras para describir el resultado, simplemente fue perfecta por todo el proceso, el cual disfrutó; al mismo tiempo que dedica este extraordinario trabajo a la memoria de la gente que ha perdido la batalla a causa del Covid-19. Perla López es una llorona ecléctica.

Una vez terminada la producción musical, se le encomendó al productor y director Carlos Quintanar realizar el video: “Para mí fue una grata sorpresa escuchar esta versión de La Llorona, que es excepcional; desde el momento que la escuché me pidió otro tipo de video, un video diferente, interesante, que narrara, que nos diera una historia, no solo lo musical, y desde ahí empezó este proyecto. Sin esa canción no hubiera nacido este tipo de proyecto más narrativo y cinematográfico”, dice Quintanar.

Como todos los proyectos que trabaja OrigoMéxico, que encabeza Quintanar, hicieron un trabajo de investigación sobre todas las versiones de La Llorona que existen en el medio artístico, desde Chavela Vargas hasta la más reciente de Ángela Aguilar, percatándose que la mayoría de historias narradas visualmente se iban al México folclorista, por que decidieron irse al origen, así que es la primera vez que se presenta en un video musical la historia del mito y la leyenda de La Llorona.

Carlos Quintanar nos detalla: “La historia se desarrolla entre los años 30’s y 50’s, en las leyendas de los pueblos mineros de Zacatecas, en donde una mujer llamada Agustina, casada con un minero llamado Bulmaro, se suicida luego de ver que su pareja le engaña con una dame de compañía que llegó al pueblo. Ahí nace la leyenda de que se levanta por las noches, escuchándose sus lamentos”.

Para la realización de este video con esencia cinematográfica, se utilizaron locaciones como el pueblo minero y místico de Vetagrande, y callejones de la ciudad de Zacatecas, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

De esta manera, Expo Compositores presenta este gran trabajo de La Llorona, la versión que en voz de Perla López hará vibrar, hará estremecerse; es la mejor llorona.