Piden apoyo investigadores chiapanecos para viajar a Australia

Notimex

Un grupo de investigadores de sustentabilidad ecológica y educadores comunitarios, lanzó una petición a través de la plataforma change.org, a fin de conseguir apoyo económico para sufragar gastos de transportación a una conferencia que se realizará en Melbourne, Australia, donde presentarán su trabajo.

Los solicitantes son el activista Ernesto Chancayun Kin; María Esther Velasco García, Premio Nacional de la Juventud; Carlos Chambor Sánchez, artesano; Martha Chankin, educadora, y Alfredo Chancayun, líder comunitario.

En su carta de petición, refieren que “hace poco escribimos y publicamos el libro ‘Indigenous Psychologies in an Era of Decolonization’, en el cual se plasma nuestro trabajo continuo en la selva, así como nuestra preocupación por su preservación”.

Ahora “solicitamos su apoyo económico para viajar y presentar nuestro trabajo de sustentabilidad ecológica y educación comunitaria, en la Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria en la Universidad de Melbourne, Australia”, la cual se efectuará del 26 al 28 de junio.

Consideran crucial “el apoyo que podamos recibir para participar en esta conferencia única, en la que se reunirán investigadores que trabajan por la conservación ecológica y cultural de las comunidades indígenas a nivel mundial, y se abrirán muchas posibilidades para reforzar formas de financiamiento y cooperación para llevar a cabo nuestro trabajo en la remanencia de selva tropical mexicana”.

“Sabemos la importancia de preservar estos recursos naturales y culturales que identifican a México como un país megadiverso, y es por ello que solicitamos de su gran apoyo”, concluye la misiva que también está circulando en las diversas redes sociales.