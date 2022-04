Piden cancelar Black Panther 2

TV Notas

Fans de Marvel y en especial de ‘Black Panther’ piden cancelar la secuela de la cinta porque no quieren que Chadwick Boseman sea remplazado por nadie.

Tras la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’, son los fans de Marvel y en especial de dicha cinta los que han levantado la voz a través de Twitter para pedir que cancelen la secuela de la historia por respeto al actor, quien perdió la batalla del cáncer de colon que padecía desde 2016.

Y es que los fans se niegan a que se filme ‘Black Panther 2’ porque simplemente no quieren que el actor fallecido sea reemplazado por nadie.

“Es mejor que ustedes no continúen con Black Panther 2 o la vuelvan a lanzar. Eso sería repugnante”, “por respeto, por el futuro de Black Panther 2, deberían cancelar la película y no volver a lanzarla” y “ya no queremos Black Panther 2, no pueden reformular el personaje, es mejor que no lo toquen”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social.

Ryan Coogler, director de ‘Black Panther 2’, reveló que el filme se centraría principalmente en el personaje de Chadwick Boseman (qepd), ya que estaba interesado en explotar el papel de “T-Challa” como rey y su experiencia ocupando el trono, pero todavía no se sabe qué pasará con la película que está programada para estrenarse en mayo de 2022.