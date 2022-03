Piden para que llueva con la ‘Danza del Torito’

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A pesar que Tuxtla Gutiérrez es la capital del estado y busca tener el rostro urbano, la comunidad zoque de esta ciudad continúa con las prácticas de ritualidad relacionadas al ciclo agrícola y a las primeras lluvias. Entre ellas se encuentra la Danza del Torito, con la cual se realiza la petición de lluvia para poder sembrar y tener una buena cosecha. La danza se lleva a cabo durante el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, símbolo propiciatorio de agua y a santos que corresponden a este mes y el siguiente.

Asimismo, es una danza teatralizada integrada de cuatro danzantes a más, compuesto de sones de zapateado, corrida de toro y del camino. Narra la historia de un conjunto de personas negroides que venden un toro. El pretexto es que uno de los hijos se va a casar, por eso intenta venderlo. La persona más grande del grupo es quien propone el toro y lo vende en un domicilio, durante la venta se efectúan diálogos cómicos. También cuentan con un veterinario que ofrece una factura simbólica.

“Gracias al ganado existen los arados y las cosechas de la tierra. Los negros eran el estatus más bajo durante el periodo colonial. Se mencionaba que muchos de los negroides tenían que robar toros para sobrevivir, porque no se les daba la oportunidad de tener trabajo y una mejora de vida”, menciona en entrevista el maestro Víctor Manuel Velázquez López, músico, danzante y tejedor.

Sin embargo, derivado de la pandemia que acecha en el mundo por el Covid-19, el grupo ‘Que viva el mequé’ realizó una danza simbólica, un pequeño ritual a puerta cerrada, en donde expusieron a los toritos para no pasar en alto la importancia de esta práctica cultural, aunque los integrantes no salieron a la calle por respeto a las autoridades de Salud y para seguir con los protocolos de sana distancia y evitar posibles contagios entre la población.

Para esta emisión no se recorrieron casas de los barrios tradicionales de Tuxtla, para así respetar las normas de salud. En efecto, menciona que esta pandemia afecta a las actividades tradicionales, pues sostiene que “a raíz de estas danzas tradicionales se mantiene viva nuestra herencia”. Por eso, el grupo ‘Que viva el mequé’, mantiene viva la danza y la música de Santa Cruz. Ante esto, destaca la importancia de preservar y conservar la cultura, aunque seamos parte de una ciudad “nuestro pasado es ello y recordamos parte del patrimonio cultural”.

La danza, indica, es importante para la agricultura, porque la gente vive de ella, gracias a la lluvia y a las peticiones que se hacen en el momento de ejecutarla, es para pedir una buena cosecha: “Es importante preservar danzas tradicionales para conservación de las mismas. Desde el campo inicia la cultura, la base de la alimentación; y si no hay alimentación, no comemos y no sobrevivimos”.