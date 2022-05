Plácido Domingo habla sobre acusaciones: Mi silencio ha costado caro

El Informador/EFE

“Me he equivocado al guardar silencio todo este tiempo; ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho”, así se confesaba Plácido Domingo en una entrevista concedida este sábado al programa “La primera pregunta”, del canal público de televisión española, en la que se ha defendido una vez más al asegurar que “nunca” ha abusado de nadie.

Esta es la primera entrevista que el tenor concede a una televisión y a un medio español justo cuando se ha cumplido un año de las acusaciones de supuestos abusos sexuales a nueves mujeres a finales de los años 80, y que ha vuelto a negar públicamente.

“Condeno el abuso en cualquier situación, lugar y época. La protección de los derechos de la mujer es algo primordial. Tampoco podemos negar que la sensibilidad hacia este tema ha evolucionado con los años. Pero si hay respeto en la interacción entre personas no puede existir el abuso. Por eso pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer”, confesaba.

Preguntado también sobre el comunicado que se publicó el pasado mes de febrero en el que textualmente decía: “lamento el dolor que les causé y acepto toda la responsabilidad de mis acciones”, Domingo ha confesado que “no fue un mea culpa, aunque pareciera que sí”, y que aquellas palabras fueron “sacadas de contexto”.

“Debieron haberlas acompañado con los resultados oficiales de las entrevistas de los sindicatos de cantantes, sin embargo, esta disculpa fue publicada por un periódico americano doce horas antes junto con falsas acusaciones que no apreciaron en el reporte oficial. Traté de aclarar el malentendido al día siguiente pero fue demasiado tarde, ni siquiera se publicó, los titulares habían salido y el daño ya estaba hecho”, desvelaba.

Sobre sus deseos a medio y largo plazo, el tenor no ha dudado en asegurar que le gustaría volver a España, pero también que se aclare “todo” para que el día de mañana se le recuerde como un hombre que ha dedicado toda su vida a la zarzuela, también por las emociones que haya podido dar al público, pero, sobre todo, “por la persona que realmente soy”, concluía.