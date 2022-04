¿Por qué es mejor viajar durante la temporada baja?

La temporada de verano puede parecer muy corta. Llegamos a diciembre cansados por un año de trabajo, estudio y obligaciones; y queremos tomar un merecido descanso lo antes posible. Es por esta razón que la mayoría de las personas viaja entre la última semana de diciembre y las dos primeras semanas de enero. El otro gran flujo de turistas se da durante las últimas dos semanas de enero. Y, por último, algunos turistas rezagados terminan yéndose en febrero, ocupando mayormente las dos primeras semanas.

Pero, ¿qué ocurre con marzo? Este pareciera ser un mes que no existe en los planes de nadie. Mucha gente comienza a trabajar o vuelve a la rutina y considera sus vacaciones terminadas con los primeros días de marzo. Numerosas veces es inevitable, pues así nos lo exigen nuestros jefes en el trabajo o el ciclo lectivo en la escuela, entre tantas otras cosas que podrían quitarnos la oportunidad de tomarnos las vacaciones en marzo. Sin embargo, si tienen la oportunidad de esperar hasta marzo, la paciencia puede rendir sus frutos y valer considerablemente la pena.

Las ventajas de viajar en marzo son mucho mayores que en cualquier otro mes del verano. En primer lugar, podría considerarse la notable disminución del precio de los pasajes. Es mucho más fácil conseguir vuelos baratos y pasajes de bus, ya sean nacionales o internacionales, baratos también. Esto es así porque las compañías deben bajar el costo al reducirse la demanda. Otro servicio que baja de precio es el hospedaje. Al vender menos habitaciones, se cobra menos por noche y hay más lugar disponible en hoteles con buenas ubicaciones.

No solo es cuestión de precios

Si usted no disfruta del amontonamiento de gente en lugares turísticos como playas, monumentos, plazas, museos, etc. ni de los restaurantes o de los negocios abarrotados, marzo es el mes ideal para irse de viaje. Como se dijo anteriormente, en esta época viaja muy poca gente y durante el final de la temporada está todo más tranquilo. Esto quizá no se toma mucho en cuenta, pero considerando el notable aumento del turismo en localidades como Chiapas, seguramente sea mucha la gente que va a ir durante las semanas más populares de enero y febrero.

Además, otra ventaja que presenta esta época del año es que, en caso de que usted no sea un gran fanático del calor y del verano, al estar próxima la llegada del otoño, la temperatura baja y es mucho más agradable que durante la parte más estival de la estación. Esto es ideal para aprovechar mucho más de estar en la pileta o en la playa sin sufrir insolaciones ni quemaduras graves del sol y se puede salir al mediodía o en las horas en las que haría más calor sin sentirse sofocado.

La última ventaja importante que se podría mencionar es que al demorar el momento de tomarse las vacaciones, se siente que el año es mucho más corto. Para cortar con la rutina demoledora, se puede bajar un poco el ritmo en las fiestas y luego en marzo tomar un descanso más largo. Haciéndolo de esta manera, podemos comenzar con mucha más energía los nueve meses que nos quedan por delante, ya que estaremos comenzando de vuelta a trabajar casi en abril y en poco más de dos meses, ya se estará nuevamente descansando porque comienzan las vacaciones de invierno. Además, es una sensación genial ver cómo todos vuelven a trabajar mientras nosotros nos relajamos en nuestras vacaciones que están apenas comenzando.

Por todas estas razones y muchas otras más que podrá descubrir cuando ponga en práctica los consejos recomendados anteriormente, irse de vacaciones en el final de la temporada es la mejor opción. Si puede elegir la fecha en la que quiere tomarse sus vacaciones, no lo piense dos veces, elija el mes de marzo. O, en caso de tener ocupado marzo, elija la fecha más tardía posible. Podrá ahorrar dinero, disfrutar más su tiempo e incluso tener mejor salud (física y psicológica).