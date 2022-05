Prevenir obesidad: boca y mente

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La pandemia se exacerba, rebrotes de miles de casos europeos y asiáticos. Nadie debe bajar la guardia, manteniendo las medidas de prevención. Se toma conciencia de daños posteriores (aún en asintomáticos) al miocardio, fibrosis pulmonar y accidentes cerebrovasculares.

Prevén que la mente le diga a la boca o esta a la mente: ¡Basta de comer! Es indispensable que exista un freno para hacerlo. ¡Cantidad y calidad de comida, conservan la salud!

La gente come, come, come, engorda. Luego se quieren operar o ir con el nutriólogo para bajar de peso. Evaden pensar y analizar; lo que están haciendo está mal: comenzar una dieta.

Deben convencerse, discernir, ejercer el libre albedrío para decidir estar sano.

Ante la capacidad de comprar alimentos, los consumen como si se fueran a acabar; recuerdan la época de sequía en el paleolítico. No hay regla válida sin limitar ingesta y su calidad. Las recetas médicas, dietas para mantener el peso, se quedan en el papel mientras no sean comprendidas. El hogar es fundamental cuando dicen: ‘¡Siéntate recto para conservar la columna vertebral, mete el abdomen!’. O al contrario: ‘Está tan galán, por gordito’.

Engullen con desesperación la comida, como acto reflejo que rememora la época de cazadores recolectores. La necesidad cambió, los alimentos son sintéticos, repletos de preservadores químicos, comidas prefabricadas con exceso de calorías. En su tiempo, el azúcar llegó a ser un bien tan preciado como el oro, en alguna época también sucedió lo mismo con la sal. Hoy es el energético al alcance de todos los bolsillos. Es indispensable comer balanceado. Sustituir refrescos embotellados por aguas de fruta naturales, sin agregar azúcar. Pelar la fruta implica trabajo. ¡La gente se ha vuelto floja! ¡La juventud nació cansada! ¿Cuándo ha sido trabajadora? Se necesitan talleres donde la juventud vea cómo se hace.

La inacción se transforma en obesidad mórbida, enfermedades metabólicas, exacerbando la lipofilia viral, enriqueciendo al SarsCov2, ocasionando el Covid 19.

Formado por carbono, fijado por el ciclo de Calvin. ¡Siente admiración por la reproducción partenogenética! ¡Evita considerarla de inteligencias menos desarrolladas! ¡Despojados de falso orgullo. ¡Lleva a la autodegradación!