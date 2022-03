Prueba de sobrevivencia para el ser humano

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Nunca como antes, es tan palpable la manipulación humana como en México a inicios del 2020! Tiene que aceptar como dicen, que debe ser o desencadenarás su injusta furia al no resolverle su vida.

El Dr. Jorge Alcocer comparte: “Ha fallado atención primaria desde el hogar y escuela. Se olvidó impartirla para poseer educación preventiva. Retomar la clínica y la prevención, es una prueba de sobrevivencia para el ser”. “Los mexicanos se hallan en desventaja ante las enfermedades crónicas, metabólicas degenerativas, tienen a su favor la alta sobreexposición a diferentes patógenos”. No recomienda como rutina la prueba para detectar el Covid 19. Solo asegura su negatividad hasta el momento de su extracción. No garantiza que en una semana, no seas positivo al contagiarte. “El pueblo mexicano posee como ventaja fortaleza, nobleza y fuerza”. “En cambio carece de medidas higiénicas. La medicina preventiva fue sustituida en el Siglo XX por la medicina curativa, coadyuvada con la realización de estudios de laboratorio y gabinete”. Se hizo fácil limitar el daño en un cuerpo deteriorado, prolongar la vida desde la década de los 20’ para los pacientes diabéticos. Sin prevenir, a través de alimentación balanceada. Al ser sustituida por alimentos ricos en carbohidratos y grasas aturadas (chatarra), ocasionó sobrepeso y obesidad. Los que lo padecen se sienten ofendidos si se les menciona. Se presume el abdomen prominente. Hasta las personas aparentemente delgadas poseen dos o tres pliegues, modelados como premio por tener que comer, además de la inacción que lleva a la atrofia progresiva corporal. ¡La vida no vale nada! (2). ¡Prefiero encierro, al entierro! La ignorancia va de la mano con la imprudencia, se expone y no se encierra, arriesgando su vida. ¡El que se encierra, nadie lo entierra! (3). ¿Estás preocupado por la economía? ¿Acaso te preocupas por tu salud? ¿Has mantenido tu cuerpo sano, evitando transgredirlo? Has adquirido sobrepeso empacando, no comiendo. Los excedentes calóricos se acumulan como grasas, dañando el hígado y toda la anatomía. No te preocupes si la economía está caída. Realiza tu labor diaria. Orando y arando. ¡No te hagas macho vacuno!

Le imputan a Maquiavelo que es indispensable guardar apariencias para conservar la gracia. Olvidando que depende del provecho obtenido. ¡Así de veleidosa es la fortuna! En el hogar te enseñan a hablar con palabras ciertas o útiles, Y dicen que somos amos de nuestro silencio (4).

Imagínate que no seas del 90% sobreviviente de la cuarentena. Eres un esclavo de tus limitaciones si tienes que guardar las apariencias hasta que dejes de existir.

Referencias

1.-Alcocer Jorge. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, en TV UNAM. Entrevista en Diálogos por la democracia, con John Ackerman. 21 horas, 5 de mayo de 2020.

2.- Jiménez José Alfredo, Canción.

3- Camacho Vázquez Dina.

4.- Freud Sigmund. Atribuido a…