¿Puedes creer que estos famosos tienen la misma edad?

TVyNovelas

?La vida, la genética, los hábitos y hasta las alegrías y las tristezas, influyen mucho en nuestra apariencia física, por lo que, aunque algunos seamos de la misma generación que otros, no siempre podemos vernos en las mismas condiciones. Te sorprenderá conocer que estos famosos, tienen la misma edad, ¡aunque lucen muy diferentes!

¡A ALGUIEN LO HA TRATADO MUY BIEN LA VIDA!

?Ernesto Lauardia/ Jesús Ochoa

60 AÑOS Por increíble que parezca, estos actores ¡ya tienen 60 años! Aunque por Ernesto Laguardia parece que los años no pasan y se ve como si fuera muchos años menor, su actitud jovial también ayuda para que sea el “muchacho eterno”. Por su parte, a Chucho Ochoa, al parecer los problemas de la vida, le han sacado canas, y no verdes, precisamente. Y aunque no lo crean, ¡es el menor de los los dos!?

?¡PODER LATINO!

?Salma Hayek/Hellena Bonham Carter

53 AÑOS

Aquí no hay discusión. Parece que la sangre jarocha es más resistente al paso del tiempo que la británica, porque si ponemos juntas a Salma con Hellena, la segunda fácilmente puede pasar por la hermana mayor de la mexicana. Lo que sí es indiscutible, es que ambas son poseedoras de un gran talento como actrices, el físico de ambas es bastante distante de una a otra.?

?¡PASA LIGERA, LA MALDITA PRIMAVERA!

Yuri/Adela Micha

56 AÑOS

Pues en este caso, aunque las dos están muy ‘en onda’ en cuanto a imagen, parece que la ‘maldita primavera’ pasó ligera por Yuri, pero le hizo daño solo a Adela.?

?¡MALÉFICA VS. BUENÍSIMA!

Aracely Arámbula/Angelina Jolie

44 AÑOS

Ambas han sido de las mujeres más sexys del medio artístico, nacional e internacional. Ambas, son las mamás de los hijos de dos de los galanes más cotizados, Luis Miguel y Brad Pitt, ambas, tienen 44 años ¿Lo creerías? Pero nosotros opinamos que nuestra ‘Chule’, está mejor que nunca, y no aparenta pasar de los 40, mientras que Jolie, juraríamos que ya sobrepasa los 50.

¡LOS AÑOS NOPASAN… SE LE QUEDAN!

Eduardo Santamarina/Will Smith

51 AÑOS

El príncipe del Rap podría fácilmente ser opacado por nuestro “príncipe del pan”, pues en los últimos años, Eduardo Santamarina, quien en sus “años mozos”, tenía una atlética y atractiva apariencia, ha dejado los estándares de belleza atrás, subido unos cuantos kilos, y su barba blanca ha crecido sin mucho control. En cuanto a Will Smith, si alguien dijera que aún anda en los treintaitantos, sin problema se lo creeríamos, y aunque ambos cumplen 52 años este 2020, ¡Lalo parece bastantito mayor que Will!