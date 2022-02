Qué impera: ¿Natalidad o Defunciones?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡El tema es con el fin de tranquilizar el amor que posee cada ser humano hacia su especie! El pánico de ver morir y saber que tú puedes ser el próximo, te enfrenta con la realidad.

El miércoles 15 de julio a las 12:29hrs., somos 7,798,245,040 de seres humanos; del 1 de enero al 15 de julio han nacido 5,408,105 y 199,798 ayer. Las muertes, a pesar de la pandemia: 31,658,129 son ínfimas. Al redactar, se han contabilizado 83,880 muertes. El crecimiento poblacional es de 43,749,976. Es conocida la no contabilización exacta mundial, aun así, sirve de parámetro para la toma de conciencia.

La pandemia de Covid-19 no desaparecerá a la humanidad. ¡Tranquilícese, puede fallecer, pero la especie humana seguirá existiendo!

Impera por mucho la natalidad. En la última semana se incrementan mínimo por día 110,000 seres humanos.

La multiplicación de los seres humanos no debe llevar a la destrucción. Es imposible dotar de todo a quienes nacen. La reacción social y la medicina farmacéutica, son gemelas. No curan, sino calman los síntomas. Se niega reconocer debido a que los seres humanos solo cuentan como consumidores, productores, aportadores. Diplomáticamente es inadecuado y económicamente, menos. ¡Para la sobrevivencia humana es autodestructivo!

La humanidad continúa sin aprobar en humanismo. Impera el egoísmo–individualismo a través del ejercicio del poder. Aún no hemos llegado a la etapa de riesgo para la especie, cuando a través de varios años, existan más muertes que nacimientos. Tranquiliza saber que las defunciones no superan a los nacimientos. Y por décadas, si estas superan a la natalidad, aun así no podrían en riesgo la supervivencia de la especie. ¿Es un tema tabú? ¿O daña los intereses?

Repito: el motivo del artículo ¡es con el fin de tranquilizar el amor que posee cada ser humano hacia su especie! La cuestión es: ¿existe ese amor? O solo es propaganda.

Para saber, siempre se debe preguntar al pasado. ¿Qué nos dice la historia? Los hechos contradicen a los ideales que adquieren carácter propagandístico cuando no se realizan. Qué bello es oír: ‘¡Tengo fe en mis ideales por amor a la humanidad!’. Desafortunadamente, no se realiza. La historia moderna, ejercida por los señores de la guerra, la economía, el manejo del futuro más allá del arco iris.