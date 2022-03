¿Qué no entiendes?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La incredulidad humana es superlativa: hay seres humanos carentes de auto cuidado mientras no se enfermen u observen cercana a la muerte. Carecen de voluntad para el autocuidado, reforzar medidas sanitarias, limpieza de dispositivos electrónicos propios y de uso comunitario (1).

México es diverso y semejante, igual que el resto del mundo. En Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en el recorrido vespertino por el centro de la ciudad, los jóvenes andan sin cubrebocas, igual que personas de la 5ª. y 6ª. década; no hay personas en la 7ª. y 8ª. década. Frente al IMSS, hay familias de más de cinco miembros comiendo en el camellón sin cubrirse, destaca una persona con más de 150 kilos.

¿Recuerda el destape de cadáveres en Ecatepec sin precaución? No es necesario permanecer afuera de la institución de salud: con su presencia, su familiar no recuperará la salud. ¡Si está grave, con uno basta! Si no saliéramos y respetáramos distancias, no habría problema de rebrotes. ¿Sirve de algo haber cursado educación básica, media y superior, cuando atentas contra tu salud? Al hacerlo no subsistes, o dañas. Las compañías productoras de refrescos, no son productos indispensables: son ricos en azúcar y continúan laborando, a pesar de ser la principal causa desencadenante de diabetes y obesidad. En cambio, vendedores productores de frutas y verduras indispensables para la nutrición, son obligados a no vender. El pueblo dilapida sus ingresos escasos en comida chatarra, que produce adición al azúcar y enfermedades metabólicas.

A veces se hacen mandas y se obedecen. ¡Bájale al alcohol, refrescos, comida chatarra: es un reto para mantenerte vivo! Si nos ponemos en contacto con el virus y no se desarrolla la enfermedad, se produce reconocimiento del antígeno, causando memoria y la próxima vez sabrá el cuerpo cómo actuar ante una nueva infección. No sabemos quiénes van a actuar más: los anticuerpos o los linfocitos T, que se enzarzan en la lucha célula a antígeno, como si aconteciera en el ring cuerpo a cuerpo. ¡Ahora o nunca! Se previene adiciones y sobrepeso para evitar diabetes, enfermedades cardiovasculares, metabólicas o habrá mayor mortandad. Llorando sin razón, cuando eres causante de tu muerte.

Ha fallado la atención primaria desde el hogar y escuela. Se olvidó la atención primaria educativa preventiva. Retomar la clínica y la prevención, es una prueba de sobrevivencia para el ser humano.

Referencia

1.-Alcocer Jorge. Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos en TV UNAM. Entrevista en Diálogos por la democracia, con John Ackerman. 21 horas, 5 de mayo de 2020.