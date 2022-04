Recomendaciones de lectura en el Día del Abuelo

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Grupo Planeta comparte en el Día de los Abuelos lecturas para leer con esos seres de amor incondicional o para recordarlos a distancia: “Las abuelas y los abuelos son insuperables contando grandes historias”.

Asimismo, añade que la historia de nuestra familia es por igual nuestra. “Repasar la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, hace regresar a aquel goce infantil de escuchar voces entrañables relatando, pero también mirar de distinta forma la realidad, reconocer los fragmentos importantes de estas experiencias, descubrir la emoción de las cosas. Ángeles Mastretta indaga entre los secretos de su familia y recupera los detalles que la sorprenden reflexionando acerca de su vida propia. En La emoción de las cosas (Seix Barral), la autora crea un mosaico de sentimientos vívidos. Una novela llena de sabiduría y belleza. Este título está disponible en formato físico y en eBook”.

Sin embargo, Planeta destaca que cuán grande es el amor que Chis Pueyo profesa a la mujer que considera su madre, al grado de nombrarla la Dama de Hierro y crear un sentido homenaje para inmortalizarla en su libro La abuela (Destino): “Una novela que detalla la increíble historia y ejemplo de vida que esta gran mujer representa para el autor español, narración que ha conseguido conectar por su universalidad con los lectores. De las situaciones más adversas, pueden surgir las más grandes expresiones de amor y de unión, el ejemplo de fortaleza que Carmen ha dejado en Chris es el mismo que muchas abuelas alrededor del mundo transmiten a sus nietos, convirtiéndolas en ese apoyo incondicional al que siempre correremos para refugiarnos. Título disponible en formato físico y en eBook”.

Asimismo, se cuestiona ¿es posible ser un buen abuelo y no gruñir en el intento? Abuelos al borde de un ataque de nietos (Diana), del escritor Leopoldo Abadía, consigue con refinado sentido del humor, demostrar que sí es posible no gruñir al compartir tiempo con los pequeños y no tan pequeños descendientes del árbol genealógico.

“Cuarenta y ocho relatos, cada uno perteneciente a cada nieto que tiene Leopoldo, avalan que el entendimiento entre abuelos y nietos siempre será posible gracias a la comprensión. Una comprobación más de que estas hermosas personas llenas de experiencias y movimientos pausados son el tesoro más invaluable e irremplazable en la vida de la mayoría de las personas. Título disponible en formato físico y en eBook”.