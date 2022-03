Reconocidos fotoperiodistas retratan en nuevo libro la crueldad animal

Notimex

La fotoperiodista y activista por los derechos de los animales, Jo-Anne McArthur, lanzó el libro HIDDEN: Animals in the Anthropocene (OCULTO: Animales en el Antropoceno), el cual contiene el trabajo de destacados periodistas fotográficos, quienes plasman la violencia y crueldad de los humanos hacia los animales en todo el mundo.

HIDDEN es un libro inquebrantable de fotografía sobre nuestro conflicto con los animales, como se muestra a través de las lentes de treinta galardonados reporteros gráficos, señaló We Animals Media; proyecto fundado por la reconocida fotoperiodista canadiense que busca exponer la invisibilidad de los animales y la realidad que enfrentan día a día.

El material “se enfoca en los animales invisibles en nuestras vidas: aquellos con quienes tenemos una relación cercana y, sin embargo, no vemos, Son los animales que comemos y usamos. Los animales que utilizamos para investigación, trabajo y entretenimiento, así como los que sacrificamos (…) Es un documento histórico, un memorial y una acusación de lo que es y nunca debería ser”, destacó el grupo.

Entre los fotógrafos que colaboran están: Aaron Gekoski, Aitor Garmendia, Amy Jones, Andrew Skowron, Britta Jaschinski, Daniel Beltrá, Djurattsalliansen, Francesco Pistilli, Jan van Ijken, Joan de la Malla, Jo-Anne McArthur, Jose Valle, Kelly Guerin, Kristo Muurimaa, Konrad Lozinski, Louise Jorgensen, Luis Tato, Murdo MacLeod, Paul Hilton, Sabine Grootendorst, Selene Magnolia, Stefano Belacchi, Tamara Kenneally y Timo Stammberger.

Ellos han sido publicados y entrevistados por medios como National Geographic, GEO, BBC Discover Wildlife, The Guardian, CNN, Telegraph, New Scientist, Newsweek, The Sunday Times, Nikon Pro, Black + White Photography, Vice, La Repubblica y The Washington Post. Además, su trabajo se ha utilizado en campañas de defensa de los animales en todo el mundo.

De acuerdo con We Animals las historias dentro de las páginas de HIDDEN son reveladoras y brutales. Y una prueba de la emergencia que enfrentan los animales en todo el mundo, desde la agricultura industrial hasta el cambio climático. Además proporcionan información sobre la relevancia del sufrimiento de estos seres vivos para la salud humana.

La organización señaló que con la actual pandemia de COVID-19, el alcance del material es especialmente oportuno.

“Es un libro que nos ayudará a impulsarnos hacia una nueva era de (re) considerar nuestra relación con los animales”; se puede comprar a través de la página web de We Animals Media.

Jo-Anne McArthur lleva más de una década documentando la dura situación de los animales en todos los continentes. Es autora de otros dos libros, We Animals (2014) y Captive (2017) y fue tema del premiado documental de la cineasta canadiense Liz Marshall, The Ghosts in Our Machine. McArthur viaja de seis a ocho meses al año para documentar las historias de animales de todo el mundo.