Regreso a la circulación paulatina

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Que su Chonps (carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno, fósforo y azufre componente de las inmunoglobulinas), se restituya a formar parte del universo. A todos los que han perdido familiares por el Covid u otra causa: el restituir sus componentes a la naturaleza, es de utilidad para el ciclo vital. La vida se sostiene por la muerte. Selecto grupo de vivos obtienen energía a través de la clorofila obtenida por la partícula materia-energía llamado fotón, gracias a la enzima cinco rubisco ribulosa. Existen cuatro tipos de plantas para transformar la energía en azúcares y los animales que no pueden producirlos lo obtengan, para que se realice la conversión bioquímica a proteínas y lípidos, existiendo neoformación de carbohidratos en el hepatocito. La azúcar es necesaria para la obtención de ATP, 36 por cada triosa. El balance bioquímico preserva, el exceso o falta de calorías, predispone al coronavirus.

?La pandemia no desaparece, tampoco sin trabajo individual se produce; ante este panorama, los detentadores del poder -como es la Unión Europea- han dictaminado que se regrese a la vida pública, conservando la sana distancia. Se necesita producir para comer.

?En Chiapas, como en el resto del país, cada gobierno va a decidir cuándo regresar. Es necesario citar a Chiapas porque en el municipio de Venustiano Carranza, se encuentra gente que piensa no existe el virus, nunca se ha cuidado y se ha disparado el número de casos. En consecuencia, el miércoles 27 de mayo pasaron de la protesta, como masa colérica fanatizada y quemaron casas culpando al gobierno local de haber fumigado ‘para matarlos’.

?Esta zona chiapaneca se ha caracterizado desde los años 70 por la invasión de tierras productivas. No para producir y obtener beneficios, sino para destruirlas y regresar a tierras sin funcionamiento, muertas para la agricultura. Se rumora la utilidad para intereses extranjeros, para que luego compren y desalojen. Teorías conspirativas, que aunque no sean ciertas, son aplicables a la realidad. La ausencia de capacidad de discernir al actuar instintivamente, coloca al estado en un nivel que raya entre la horda y el inicio de la humanización. Luther King expresó: “No me preocupa lo que hacen los malos, sino el silencio de los buenos”. Quienes aceptan la intimidación, porque no todos los habitantes de Venustiano Carranza fueron los que actuaron, sino un grupo que se dejó llevar por los instintos o por el manejo.

?El manejo social afecta a la salud y lleva a la muerte. ¡Sobrevivirá quien sea flexible para cuidarse!