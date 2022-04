René Araujo, propone un espejo de la identidad y la memoria

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“René Araujo comparte con gran generosidad y talento, espejos de la identidad y la memoria, necesarios para plantearse lo que significa vivir en una ciudad que necesita pensar en su futuro: un futuro más organizado, menos hostil, más sustentable y digno, a partir del ejemplo de cohesión, sentido comunitario, solidaridad y alegría de las mujeres retratadas”, dice el geógrafo y promotor cultural Roberto Ramos Maza, sobre la exposición “Mujeres zoques”, montada en la Casa de la Cultura “Luis Alaminos Guerrero”.

Ramos, enfatiza que las mujeres que han sido retratadas por Araujo y presentadas en 18 fotografías a blanco y negro, en formato grande, son mujeres que siguen un calendario estricto de acuerdo a los astros y estaciones, “las que sostienen el verdadero rostro de los conejos que desde este valle, miran a la luna sagrada”.

Con la mirada de fotoperiodista, Araujo, quien inició su trayectoria en 1988-1989, en el Instituto Chiapaneco de Cultura y que ha trabajado en medios locales y nacionales, “ha sabido ingresar a la comunidad zoque de Tuxtla Gutiérrez y ser testigo de las mujeres que conocen los secretos de la comida tradicional, las que urdieron los textiles, las que tienen contacto con el lenguaje de las flores, la de presencia constante e irremplazable. Las mujeres que danzan, las del Yomo- etzé (danza de las mujeres), las que participan en la danza cósmica del carnaval junto al padre sol, la lunita (Alacandú) y las Suyuetzé, estrellas”.

Sobre esto, el expositor menciona que él ha sido un observador y testigo de una dinámica social, de una cultura que está viva y comparte su quehacer e invita a beber de su conocimiento. Por ello, resalta que no tiene otra pretensión que mostrar las fotografías que ha capturado desde hace varios años a mujeres protagónicas de la cultura zoque, y de tal forma, presentarla al público y terminar el círculo de comunicación.

“Le pido perdón a la comunidad zoque, vulnero su intimidad un poco, pero mi perspectiva es la de fotoperiodista…”. Aunado a ello, indica que esta exposición es un tributo a la cultura zoque, dentro del marco del evento Grito de Mujer.

Y es que esta muestra va de la curiosidad al asombro, pues Araujo, en sus propias palabras se describe como “un fotógrafo que fotografía su tiempo y su sociedad”. Aunque se ha desarrollado en otros estilos, como el urbano.

En esta exhibición predomina: el blanco y negro, los contrastes, los juegos de planos, la regla de tres tercios, el manejo de la luz, la contraluz y el punto de enfoque; todos estos son los elementos que permiten a René proponer un lenguaje desde la imagen, donde encuentra su estilo y su forma de contarnos la historia que vive Tuxtla Gutiérrez.

También, las fotografías dejan que el espectador vea, las miradas que hablan, que atesoran, que continúan con un legado que prevalece y heredan. La vestimenta de mujeres que conservan una forma de presentarse y nombrarse; y a las niñas, consideradas la nueva generación, que sabrán portar con orgullo y compartir esta cultura.

Otro aspecto íntegro a “Mujeres zoques”, es el retrato, siendo para Araujo uno de sus defectos; pese a ello lo emplea, aunque a la imagen le falta contexto y amplitud, “sacrifico espacio, no me preocupa y no me molesta, pretendo seguir haciéndolo”.

Sumado a eso, es el estilo a blanco y negro, al cual, “la mayoría de los fotógrafos pensamos en blanco y negro, aunque es un gusto personal”. Sin embargo, de acuerdo al creador visual, le da un acento vintage, antiguo, con el que pretende detener el tiempo y dar muestras cómo era el inicio del siglo XXI.