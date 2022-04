Rinden homenaje a Francisco Velázquez

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El costumbrista Francisco Velázquez fue homenajeado en la Casa de la Cultura “Luis Alaminos Guerrero”. El músico y danzante, fue reconocido por la institución cultural, pues está comprometido con visibilizar las tradiciones y costumbres de un pueblo, así como a reconocer el trabajo de personajes que aportan a la identidad de una comunidad.

Tío Paco, como le dicen en forma de respeto, es un heredero de esta cultura, en donde en compañía de su papá y otros maestros, aprendió a tener palabra, a cumplir con lo que se dice y a ser disciplinado, elementos que aún sigue reproduciendo entre sus allegados e integrantes de la comunidad zoque.

“Después de tantos sacrificios a través de los años, no me siento importante para recibir un reconocimiento de esta magnitud. Esta es una gratificación más que reconocimiento, de que he podido transmitir lo que me enseñaron mis antepasados”, mencionó en entrevista.

Asimismo, apuntó que la cultura para él es parte de su vida: “Yo no conozco la cultura, porque yo soy parte de la cultura, soy la cultura”. En ese sentido, durante el evento contó con la danza de Carnaval, bailada y ejecutada por un grupo de músicos y danzantes de Copoya, al cual él instruyó. Además, se permitió tocar con el carrizo los sones del carnaval, donde fue su corazón el que cantó y se dejó escuchar entre los presentes.

Para este acto contó con la asistencia de amigos, quienes le demostraron la admiración, la gratitud y la compañía que le han brindado a un hombre de oficio mecánico, pero que conoce de plantas, de la elaboración de ceras y rituales para el campo. También recibió algunas prendas de ropas antiguas que resguardó Lucero Aguilar y que pertenecen a su árbol genealógico.

Nicandro Hernández, zoque de Copainalá y etnomusicólogo, mencionó que Tío Paco es poseedor de la riqueza cultural de Chiapas: “Él sabe el por qué de cada cosa, cada momento. Tiene un sentido profundo espiritual, de las cosas que se guardan y se poseen. No se cansa de formar las semillas más pequeñas, de compartir el sentido humano y el pensamiento de la etnia. Es un hombre de la palabra, de la sabiduría”.

En el programa participaron Óscar Fernando la Cruz Mendoza, Lucero Aguilar Paredes, Víctor Manuel Escobar Hernández, José Raúl Hernández Pérez y Nicandro Enrique Hernández.