Roger González desmiente a fan que lo acusa de robo

Agencia México

Roger González aprovechó su aparición en el programa Venga la Alegría para responder a una fanática que lo acusó de robo de 100 mil pesos a través de una revista de circulación nacional.

Al ser cuestionado por la noticia que revelaba que una seguidora lo acusaba de quedarse con el dinero de una MasterClass que nunca se realizó, González explicó:

“Me siento muy avergonzado de esta situación, hoy en la mañana a la hora que me mandaron esta publicación me comuniqué a la empresa en la que trabajo, en la agencia donde están llevando a cabo las MasterClass, tuvimos el año pasado una serie de MasterClass, una gira por varias partes de la República Mexicana muy bien muy contentos en grupos de menos de 20 personas, y lo que pasó en este caso con Nadia, qué es la que da esta nota, es lo siguiente, ella es de Puebla, yo tuve que cancelar porque yo tenía un compromiso acá en la Ciudad de México con otra empresa, en un concierto, o sea eran evidentemente de trabajo, ya me habían dado el anticipo. Se comunicaron con todas estas personas, se les devolvió el dinero a la gente de Puebla, pero se les propuso ¿quieres que te regresemos el dinero o quieres esperar a una nueva fecha que iba a ser este año?”

Asegurando que todas las cosas estaban claras y no sabía por qué su seguidora había actuado de esta forma, Roger continuó: “Entonces se le propuso a Nadia como a todos los demás, reembolso o esperar la nueva fecha y se siguieron comunicando de la oficina con ella y ella aceptó esperar y que no le hicieran el reembolso”.

Manifestando su interés por aclarar este malentendido, el ex de Danna Paola manifestó su deseo por reunirse con la persona afectada y entregarle de propia mano los 2 mil 500 pesos que pagó por la MasterClass que hasta la fecha no se ha realizado.