Salud mental

María Elena Rovirosa

Mientras sigamos dormidos estaremos expuestos al control mental de nuestro Ego. En la medida en que despertemos seremos capaces de aterrizar el control de consumismo; este proceso, basado desde cualquier puntaje, nos provoca una desesperación que le sigue a un contagio familiar. Estábamos con el “TODO” y cuando llegamos a tierra empezamos a querer tener más del TODO: más poder, más casas, más dinero, más ropa, más placer.

Lo anterior, al querer competir con el prójimo y no lograrlo, nos trasladaremos con mucha posibilidad a un vacío existencial. Podemos provocar pérdida de nuestro instinto y caer en una falta de autoestima. Al percatarnos en alguna de estas dos premisas, fuertemente como seres humanos nos mostramos indiferentes y parece ser que ya no sabremos lo que realmente queremos, caemos en nuestra propia confusión e iniciamos a copiar patrones de conducta repetitivos.

Las consecuencias de un vacío existencial no sólo tendrá el conformismo y el totalitarismo; existe también un camino llamado crisis noógena. Esto significa el encuentro entre dos valores, dos confusiones o dos caminos. Y son tan parecidos que confronta con la realidad. Con todo esto, estamos necesitando encontrar un Sentido de Vida, este sentido se localiza allí mismo, está rodeándote, haciendo gestos para llamar tu atención y es la conciencia la que guía al hombre en su búsqueda.

La Conciencia es tu Yo Interno, es tu Sentir genuino, es aquello que nos mueve para seguir la pista, es como cuando una madre siente estar embarazada y aún no se ha hecho la prueba. Debes aprender a distinguir entre lo que es importante y no lo es, lo que para ti puede tener sentido -orientando hacia un beneficio- y lo que no; pero también de lo que sí te puedes responsabilizar porque se encuentra a tu alcance.

– Es porción de la condición humana llegar a tener accesos alterados de emociones, pero también es propio de la misma raza humana apelar a sus recursos más callados y poder hablarlos. Cuando te encuentras en crisis es cuando se movilizan los recursos internos a nivel espiritual, y aquí es cuando más cerca te encuentras para explorar tu verdadero sentido de vida.

Es aquello que un día te apasionó y lo hiciste a un lado, es aquello en donde inyectaste toda tu energía y sin obedecer a tus tiempos de comida, te quedaste hasta terminarlo. Allí se encuentra tu transformación, tu verdadero ritmo, tu renuncia a la voluntad reprimida, tu verdadero encuentro para tu salud mental. Yo Soy.