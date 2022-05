Sara Sosa desata la furia de los fans de José José

Agencia México

Al compartir fotos inéditas junto al cantante y su madre Sara Salazar

A una semana de conmemorarse el primer aniversario luctuoso de José José, Sara Sosa, hija menor del cantante, compartió algunas imágenes inéditas donde aparece junto a su padre y madre, Sara Salazar.

Junto a los mensajes: “extrañando a mi maestro, extrañando a mi mejor amigo y las mejores risas de mi vida y vivirás en mi gracias a la música y los recuerdos Te amo y te extraño demasiado Otousan. Gracias por ser mi maestro de vida”, Sarita dejó ver su tristeza por la ausencia de su padre.

Sin embargo, la menor de los hijos del “Príncipe de la Canción” no imaginó que las fotografías provocarían gran malestar entre los fanáticos de su padre, quienes no dudaron en lanzarse contra la joven.

“Qué barbaridad cómo puede decir eso cuando ni siquiera pudo cuidar de su Padre, Dios la perdone por tener mal corazón México jamás la olvidará lo que le hizo a su papá”, “José José te guste o no, tiene una gran historia musical, tuvo una gran familia junto a la señora Anel y sus 2 hijos…ya después fueron tú y tu mamá. Y acá en México no eres bienvenida”, “Das asco Sara ladrona” y “Y era papá de tus hermanos también que no dejaste ver”, son algunos mensajes que se pueden leer junto a las fotos.

Por ahora Sara Salazar no ha dado respuesta a sus detractores y, contrario a otras ocasiones, no ha limitado los comentarios pese a las críticas recibidas.