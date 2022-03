SARS Cov e Indolencia

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

También llamada dejadez, pereza, lasitud. Es la incapacidad de hacer algo, siempre postergándolo hasta el infinito para no realizarlo, aceptar que todo te lo hagan para no actuar, repetir a diario las mismas situaciones, sabedor de que no habrá una mejora.

Ante el abandono humano, ¿qué esperanza existe de sobrevivencia? El ‘¡a mí no me pasará!’.

‘¡Ya me aseé al salir de casa! ¿Por qué volver a bañarme al regresar?’.

¡Aplicar alcohol potable en manos, partes expuestas, en el interior del cubrebocas. Su uso ha evitado que aun estando en un quirófano con alguien infectado asintomático, se transmita el virus o su carga sea menor de la que ingresa sin esta barrera.

¡La humanidad no desaparecerá por el coronavirus! Aunque ahora se promociona la idea que disminuye la cuenta espermática en las personas que fueron infectadas, aún entre las asintomáticas, permaneciendo el virus viable en los testículos, aunque en el resto del organismo la prueba sea negativa, convirtiéndose en sitio de incubación.

También se refiere que el virus posee un genoma oculto; se sabe que gen se le llama al ácido desoxirribonucleico y en el caso del coronavirus no posee ácido desoxirribonucleico, sino ácido ribonucleico. Para transcribir o formar ARN, se necesita que haya una célula que posea ADN para que se desdoble y sirva de plantilla para formar los tres tipos de ARN existentes. Ante la duda, consulté al genetista Samuel Carmona, quien me refiere que el término ‘genoma’ lo utilizan adaptándolo a una secuencia de nucleótidos o de una especie. Al poseer SARS Cov2 ARN, lo correcto sería decir que hay ARN no manifestado, que a través de la técnica de PCR no suelen hallar estas secuencias imbricadas o encubiertas. En seis artículos periodísticos, refieren “ORF3d ‘trucos genómicos’, que es lo que en genética se denomina un “gen superpuesto”, una especie de gen dentro de otro gen que comparten parcialmente su cadena de nucleótidos. Los artículos periodísticos utilizan la palabra ‘gen’ como sinónimo de genoma, cuando “Gen es una unidad de información de ácido desoxirribonucleico que codifica un producto génico, primero ARN y con este, aminoácidos y proteínas. Gen es la unidad molecular de la herencia, almacenando la información genética y permite transmitirla a la descendencia.

