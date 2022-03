SARS Cov2 + irresponsabilidad humana

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Transmisores silenciosos, los virus no se ven. Ocasionan lesiones irreversibles. La unidad Covid Polyforum en Tuxtla, está a medio cupo. Demasiadas personas circulando con cubrebocas pues es obligatorio: lo impuso el municipio, no así en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En dos semanas se comprobará si se mantiene el número de casos, aumentan o menguan. Los jóvenes asisten a bares y gimnasios, al regresar al hogar diseminaran el virus. Sin importar país, los humanos no entienden: ni en EUA ni en el resto humano.

?En el desconocimiento, la exposición de las ideas se hace de una manera mágica, rayando en la inconsciencia del conocimiento: al no cultivarlo, se magnífica los mitos.

?Lo acaecido con el coronavirus sucede de manera paralela con otros agentes patógenos y con los virus, que son partículas no vivas. No se descubre una nueva evolución, solo se hace evidente lo que ya ha ocurrido y plasmado en la genética, inmunología, virología.?Es complicado comprender que los virus no están vivos: carecen de ciclo vital, no se pueden duplicar, perpetuar. Contienen elementos existentes en las células, membranas, enzimas – proteínas, ADN o ARN para no desparecer necesitan una célula: al formarse y liberarse, se destruye.

?En CNN, Guillermo Arduino Atlanta, habló de los transmisores silenciosos, formados por la suma de asintomáticos y presintomáticos que ocasionan el 50% de casos. Entrevistó al Dr. Joseph Varón, neumólogo del United Memorial Center de Houston, quien sintetiza la pandemia como “la lucha contra el virus y la estupidez humana”. Aseguran que en EUA, la única manera de controlar la pandemia es realizar las pruebas para aislar a los transmisores silenciosos, evitando propagación.

?Aparte del comportamiento irresponsable o inconsciente, se debe realizar la función de carcelero para evitar que circulen, porque si a través de la prueba se detecta todo el cuadro clínico, el que hayan estado en contacto con los demás, los convierte no solo en suicidas, sino asesinos potenciales.?(Radios transmisores silenciosos de CNN. Agosto del 2020).

?Es imposible tener al 70% de la población vacunada, pero si piden que la población se haga el test, sería más barato vacunar, que aplicar dichos test.

?Aun cuando fuera más cara la vacuna sería resolutiva, mientras que un test es solo de detección y su vigencia es de corto tiempo.

?El hacinamiento por sobrepoblación y el tipo de construcciones, ha generado que el aire viciado recircule.

?Es irresponsable no practicar medidas higiénicas, esperanzado en no ser susceptible a complicarse.