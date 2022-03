José Falconi/ Ciudad de México

A invitación de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, que coordina la maestra Leticia Luna, participé en el homenaje al poeta y narrador uruguayo-mexicano Saúl Ibargoyen. El homenaje a este gran escritor se realizó el 17 de enero en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia de la Ciudad de México, por haberse cumplido un año de su fallecimiento.

En la obra literaria de Saúl Ibargoyen -cuentos, ensayos, novelas y poemas-, se dio el cumplimiento cabal de una vocación, para él, irrenunciable: observar, analizar y dar una visión más o menos comprensible de la condición humana. Atrás de todas sus palabras engarzadas a lo largo de su vasta obra, está el intento de esclarecer hasta el hueso mondo no solo las ideas y las vivencias personales, sino el destino multitudinario del hombre, de la caliente luz que mueve todavía / tantas manos agarradas / a un espacio cualquiera del silencio.

Saúl Ibargoyen fue un poeta de un gran empuje lírico, de una capacidad verbal que hermanó su erudición y sabiduría con una exuberancia metafórica y un afán -que forma parte consustancial de su arte literario- de mostrarse crítico primordial de las taras, visiones burocratizadas y aberraciones -cenizas endurecidas- de una realidad social, política, cultural, que ha hecho de nuestra historia un espejo derrumbado y sombrío.

Historia humana que da cuenta de nuestro radical desamparo y que se expresa en los hechos cotidianos, la evidencia de la vida, y que está siempre actuante en la materia lingüística de este poeta, forjando pequeños universos que se ayuntan y vibran en las multiplicaciones de la experiencia del mundo, donde cabe la penuria, las derrotas cotidianas, pero también la memoria erótica que eleva su canción y sus caricias de fuego, así estemos cercados por la muerte.

Y, sin embargo, Saúl Ibargoyen también dio cuenta de la extensión de nuestra esperanza: repasó la noche, el silencio y sus rumores, las preguntas de la piel ante el deseo, abrió espacios para que en medio de las lindes enemigas, como decía César Vallejo, se manifestara la alegría y el misterio de la vida.

Así, el poeta dijo en Sicut umbra: No me voy de sus voces / no arrojo sal ni ceniza en mi heredad: / yo puedo únicamente ingresar / a un nuevo día…

El arte es historia, dijo Heidegger y Saúl Ibargoyen lo citó en una entrevista hace ya varios años. Consciente de esta historicidad, nuestro poeta comprendió muy bien que como el devenir del mundo, el arte, en este caso la poesía, vivía tiempos difíciles, resbaladizos y cambiantes. Saúl tomó al toro de la realidad contemporánea por los cuernos y escribió una poesía (y en general una literatura) acorde con nuestro tiempo y espacio. Una obra signada por el humo que vuela / desde las páginas calcinadas del tiempo.

Saúl Ibargoyen construyó, con danzantes enramadas lingüísticas, un entramado de imágenes acopladas para cantar la angustia, los sueños, las apetencias de estos días inundados de luces y tinieblas. Lo hizo convocando con su palabra pétalos, espumas y metrallas; desgarrando la arquitectura del poema, masticando el hueserío del lenguaje para ofrecernos el milagro de sus decires poéticos con ese impulso del aire desatado…

Ibargoyen Islas fue ubicado por su connacional (uruguayo), el ensayista y crítico Ángel Rama, en la llamada “generación de la crisis”, escritores que comenzaron a publicar en las décadas de los 50 y 60, y que se distinguieron por la renovación del lenguaje literario y por incorporar la crítica y el compromiso político en sus textos.