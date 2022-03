Se estrena “Hongos” de Ricardo Arjona

M de R

Todo puede ser re-inventado y superado con creces. Y este 2020, el cantautor latino más emblemático de las últimas décadas, demostrará que sólo Arjona supera a Arjona: recreándose, evolucionando y volviendo a su raíz, de una manera sorprendente, que quedará marcada en la historia no sólo de la música. Su creatividad y capacidad para romper esquemas, permitiéndose fluir de la forma más honesta consigo mismo, sorprenderá a todos. Y el primer atisbo de lo que veremos en su nueva creación es Hongos, lanzado el 28 de abril a nivel mundial, a través de todas las plataformas digitales.

*Cuéntame del proceso.

-Ya mencioné que estaba haciendo otro disco hasta que apareció la canción Hongos en un bar de Londres con su detonante: quién le dio los hongos al dios que nos hizo; en ese momento el rumbo cambió y yo con él. Me encontré con el hecho de defender los sonidos de la música básica. Hoy, todo el mundo se adapta para encontrar un espacio en la radio. No tengo nada en contra de ningún género, pero sí tengo una animadversión especial por los que se suben al colectivo que mejor les quede, aunque los lleve a cualquier lado.

*Blanco y Negro, cuéntanos de la producción.

-Lo grabamos en Abbey Road absolutamente en vivo. Lo retocamos muy poco. Tiene gusto a músico en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será toda felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos.

Son dos discos: Blanco, que será el primero en salir con 14 canciones y Negro que, aunque ya está hecho, saldrá después.

Hicimos un libro que contiene desde fotografías, poemas inéditos, hasta cuentos cortos. Es una pieza impecable y una de las mejores cosas que hice en mi vida.

*¿Qué me dices del virus?

-Del virus nada, ya se dijo todo. ¡Por Dios!

¿Y del encierro?

-Bueno, del encierro yo soy un tipo acostumbrado al confinamiento, me jode que me haya sorprendido este encierro con dos discos ya hechos y 24 canciones producidas, por consecuencia me quedaron muy pocas ganas de seguir componiendo, aunque entiendo que este encierro era ideal para parir canciones.