Secretaría de Cultura Federal solicita analizar el rumbo de los presupuestos

Excélsior

La Secretaría de Cultura federal (SC) solicitó a todas sus áreas y a organismos descentralizados como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), una propuesta que permita redireccionar el presupuesto de sus áreas para hacer frente a la contingencia por el CONVID-19.

Así lo comentó Lucina Jiménez, directora del INBA, durante la reunión virtual convocada por los artistas del movimiento #NoVivimosDelAplauso, la Asamblea por las Culturas de la CDMX y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM).

Y añadió: “Cada área deberá hacer un informe de la aplicación de recortes a partidas presupuestales que actualmente no se ejercen, tales como papelería, arrendamientos, viáticos y todos aquellos recursos que no se van a ejercer”, aunque aseveró que se asegurarán las partidas destinadas a las contrataciones por capítulo 3000 y para la contratación de artistas. Sin embargo, apuntó que dichas medidas de reconversión serán para destinar apoyos al sector artístico que no recibe un salario permanente.