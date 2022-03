Sedación y pagando deudas

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Si debes, no te condonan la deuda. ¡Si no pagamos, nos embargan! ¿Qué mexicano no ha perdido una casa o pagado de más por un crédito? Mínimo del 50 a un 80% de los habitantes citadinos. ¡Cuestionémonos! ¿Por qué el gobierno no se puede endeudar más, a nombre de los empresarios de mexicanos? ¡No la pagan! ¡La absorbe el gobierno! Por décadas, a los empresarios el gobierno les ha pagado las deudas para que no lleguen a la bancarrota. El Fobaproa corresponde al 9.1% del producto interno bruto al año 2019, deuda adquirida para rescatar a los empresarios en el año 1997 y se continúa pagando hasta el 2033. De no existir la deuda Fobaproa, tal vez el gobierno podría adquirir una deuda en nombre de los empresarios. ¡Eso es injusto! Lo terminaría pagando el pueblo de México a través de los impuestos de la clase media y trabajadora. No sólo se paga el Fobaproa, hay otras deudas que se han acumulado de 1998 al 2018. Se dice que todo país se endeuda para producir. “México debe más que nunca y el crecimiento del PIB no refleja los montos pedidos al exterior ni en qué se invirtieron”. ¡Eso es lo que se debe a los bancos extranjeros y la moratoria en el pago de la deuda! Causó la necesidad de ofertar deuda mexicana la semana pasada. Tú, ciudadano de a pie que vives al día, debes tarjetas de crédito. ¿Entonces, por qué defiendes eso?

Luego acaeció la venta del resto de las paraestatales durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, resaltando el rescate del año 2009 al 2011, el remate de Pemex por Peña Nieto del 2013 al 30 de noviembre de 2018. Por otro lado, los gobiernos de los ex presidentes Fox Quesada, Calderón Hinojosa y Peña Nieto, eximieron del pago de impuestos a empresarios. En semanas pasadas, se hizo público que quince empresarios deben más de 50 mil millones de pesos de impuestos. ¡Es la realidad mexicana! Debes saber: esto ha sucedido en la historia de la humanidad en todos los países y eso no se cuenta en la historia oficial. Se entrevé en ‘Robin Hood’, se palpa en ‘Los miserables’ de Víctor Hugo y en todas las novelas románticas francesas y en la cruda realidad de las rusas, escritas en ambos países en el siglo XIX. Las deudas incrementan por el interés; los mexicanos citadinos, en su mayoría poseen tarjetas de crédito con las cuales se encarece todo lo que compran. Los bancos vendidos al extranjero, viven de los intereses de las tarjetas de México, sobre todo los españoles. ¡Sería justo que en una etapa de crisis, sacrificaran los intereses de la deuda en bien de la humanidad! Refieren: ‘¡Dudo sea cierto!, se olvidaron las deudas al terminar la segunda Guerra mundial’. Alemania, siguió pagando lo que debía de la primera Guerra Mundial hasta hace unos años.

La aparente normalidad que lleva la vida cotidiana, es semejante a la sedación de los pacientes intubados. Es para mantenerlo tranquilo y evitar se arranque los tubos, a consecuencia de la desesperación, por la sangre del tubo digestivo.