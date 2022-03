Sergio Mayer se defiende y asegura que sus supuestos vínculos con el narco son “calumnias” en su contra

Agencia México

Sergio Mayer rompió el silencio y dio respuesta a los señalamientos de la periodista Anabel Hernández, quien asegura que existen vínculos entre el hoy político y el capo conocido como “La Barbie”.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el ex Garibaldi no pudo evitar las preguntas al respecto y contestó: “no me interesa y no tengo el tiempo de estar desmintiendo constantes acusaciones y calumnias que hacen en mi contra”.

Visiblemente molesto con el tema, el actor y esposo de Issabela Camil, agregó: “de alguna manera si le damos seguimiento y lo hacemos más grande sí (se hace un escándalo), mi trabajo es el que está hablando por mí, no tengo ningún problema…”.

Por último, Mayer dejó entrever que estos señalamientos llevan otra intención. “Si estoy consciente de que se mancha el nombre, pero lo que si me doy cuenta es que el trabajo que estoy haciendo a alguien no le gusta”.