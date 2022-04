Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Los virus no son seres vivos, por lo tanto no pueden morir. Son partículas constituidas por ácidos nucleicos, proteínas enzimáticas encapsuladas. Los de alta patogenia o morbilidad se auto destruyen al acabar con sus huéspedes, los de letalidad baja y media perpetúan el daño humano. Si se descuidan, cuando se hace habitual pensar que el virus no los rodea, se deja de tener cuidado sobre las superficies que se tocan. Inconscientemente se baja la guardia, sobre todo cuando se observa que el resto de los seres humanos no se cuidan.

Ahí surge la problemática: se enferman. Refiere una médico joven, que a pesar de estar cubierta ‘como astronauta’ en las unidades Covid-19, ¡aún así contrajo la enfermedad!

En pleno siglo XXI, el gobierno de Veracruz, en el sexenio 2012-2018, sustituyó agua por quimioterapia (1). En el siglo XIX, los encargados de abastecer municiones, compraron material inadecuado para las batallas de Padierna, Molino del Rey y Chapultepec, para la lucha contra el invasor norteamericano. Los altos mandos del ejército, pequeña elite gubernamental, capituló gracias a tratos secretos con el gobierno estadounidense.

Entre la fanática y contumaz incredulidad, en el inconcebible surrealismo, el país fue invadido en 1846-1848, dominado, despojado por un ejército con menos de 76 800 soldados -cifras oficializadas- (2). Despojado, acabado, no por un ‘extraño enemigo’ extranjero, sino por el enemigo interior, conformado por los mandos realistas novohispanos -ahora conservadores- hoy blanquiazules, acuerpados por las clases clerical y acomodada. ¿Qué superioridad contó el pueblo Vietnamita en el siglo XX sobre el mexicano, en los siglos XIX, XX y XXI? ¡Su resistencia y solidaridad! ¡Su deseo de seguir adelante! Se niega la sobrepoblación, ya en el 2007, a nivel mundial se dijo. “¡Qué importa que en el Congo consuman alimentos transgénicos! ¡De todas maneras perecerán por hambre! Al menos benefician a la humanidad sirviendo como ‘conejillos’”.

El 7 de septiembre de 1847, el invasor norteamericano reinició hostilidades: en la siguiente semana rememoraremos cómo se regaló la victoria al ejército invasor estadounidense, por parte del gobierno conservador.

Referencia

1.- Duarte dio agua en vez de quimioterapia a niños con cáncer. El Financiero. Corresponsal Iván Sánchez; 16/01/2017. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que se está investigando a ex funcionarios por haber presuntamente desviado recursos financieros del programa de Seguro Popular.

2.- Francisco Martín Guzmán. Plaza Janes. 100 mitos de la historia de México.