Silvia Pinal rompe el silencio tras darse a conocer que se operó plástico en el rostro

Agencia México

Y asegura que ni tratamientos de belleza se hace

Silvia Pinal rompió el silencio luego de que una publicación diera a conocer que la primera actriz se había inyectado polímero en el rostro, misma sustancia que tiene su hija Alejandra Guzmán en los glúteos y que la ha tenido al borde de la muerte en varias ocasiones desde hace más de una década.

En entrevista para el programa Ventaneando, la también conductora aseguró que no tendría ningún reparo en admitir la información de ser cierta, pues como mujer es normal que siempre quiera lucir bella.

“No tiene nada de malo si lo hubiera yo hecho, es humano que quiera estar uno siempre bien, pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada”, explicó.

“Mi cara siempre está bien. Yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo porque necesitaba yo para una película necesitaban una caracterización buena, entonces me mandaron a que me hiciera yo la operación y salí muy bonita, muy chiquita y muy jovencita, pero de eso a acá han pasado fácil 20 años”, agregó.

Y luego de que la periodista Pati Chapoy le preguntara si solamente se hace tratamientos de belleza, Doña Silvia replicó: “pues ni tratamientos de belleza, yo no tengo tiempo, soy una mujer muy trabajadora, como ustedes, yo trabajo, y además me da mucho gusto sentirme bien, porque sí me siento muy bien, pero no es a fuerza de hacerme operaciones”.

De esta forma, la reconocida actriz intenta acallar los rumores con respecto a su apariencia física, sobre todo luego de que Enrique Guzmán, padre de Alejandra, asegurara que su famosa hija heredó su gusto por las cirugías de la familia Pinal.