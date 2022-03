Sin… ¡Nada!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Catorce millones de mexicanos sobrepasan los sesenta años.

Sin posibilidades. Se halla aparentemente sano, carece de la certeza de ser inmune. Ha tomado conciencia que la enfermedad existe. Conoció a personas que ingresaron al centro Covid. ¡La mayoría no sobrevivieron! Tomó conciencia del costo del tratamiento en terapia intensiva, consume el valor de su hogar. 40,000 pesos por día y se necesitan de 15 a 20 días. Sin certeza de sobrevivir. Al ser sedado, será tal vez la última ocasión que tenga conciencia de sí mismo.

Al dispararse los enfermos graves, las instituciones de salud serán insuficientes. ¡No podrá pagar a nivel particular! No hay quien adquiera su propiedad de un momento para otro, sobre todo si está en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué sufre? ¡Trabaja en institución de estudios superiores! ¡Cotiza para el IMSS! ¡Cotiza para el ISSSTE! ¡Paga sus cuotas! Ha corroborado al acudir a consulta, que la institución adeuda desde el 2012. Acudió a ver su vigencia de derechos, no la posee. ¡Adeudan lo que ya pagó! ¡Se encuentra en la séptima década de la vida! Si se enferma, agravará. El centro Covid está saturado, carecerá de la posibilidad de ser intubado. ¡Existe inequidad!

¡No comprende! ¿Cómo el instituto no ha congelado las cuentas? ¡Así presionan para que liquiden el adeudo! ¡Sabe que a los particulares los embargan! El 23 de noviembre de 2020, el ISSTECH reabrió el internamiento Covid, se refiere que posee trece pacientes sospechosos en piso.

Continúa el autocuidado. Enseña que la gente se cuide. El “semáforo verde” es económico. Enfermarse, tratarse, se ha transformado en un lujo. Se torna en legendaria la capacidad de ser tratado en la institución que estás afiliado. No porque la institución carezca de posibilidades, sino porque careces del derecho a pesar de pagar cuotas, ya que ese dinero no fue liquidado.

Si enfermas, agravas, careciendo del derecho porque tu institución no paga las cuotas.

¡No lleguemos a ese extremo! ¡Cuídate: higiene y sana distancia!

