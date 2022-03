¿Sobrevivirás a la pandemia?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las reglas de sobrevivencia son aburridas, rutinarias, aunque mantienen la salud.

Cuando las medidas se relajen, se salga a la calle, la normalidad nunca será la misma. No se retornará, se reanudará la vida pública de manera diferente. Se desplazará cargando enseres, colocándolos en diferentes sitios, contaminándolos. Continuamente deberá limpiarlos con solución jabonosa o cloro, desinfectándolos para permanecer sin contagiarse. Llevará además paños para humedecer y secar (varios, los anteriores ya están contaminados), además cubre bocas, careta, lentes especiales, visera. ¿Es excesivo? Lo es, pero es la manera de evitar enfermarse. Cada que pueda hará gárgaras. ¡Será ideal usar guantes! Tan complicado. Todo eso se hace rutinariamente con los pacientes con defensas deprimidas, como los oncológicos e infectados de VPH. Es factible: ¡sobreviven! ¿Será capaz de hacerlo siempre? ¿Seguirá informándose siempre? Cuando se baje la guardia ocurrirá la infección. El 90% sobrevivirá. El restante 10% variará acorde a cada país y patología. Tres muertos los asiáticos, nueve para los mexicanos. Como todos los actos que mantienen la vida, son fastidiosos. ¿Prefieres Morir? Te hayas en México, de no hacerlo, se infectará con un 9% de probabilidad de fallecer. La historia de la influenza llamada ‘española’, país en donde no se originó pero que dio difusión de los estragos, no se resolvió en 1918, se extendió hasta 1920, cuando desapareció como surgió. Al volver a la calle, la nueva realidad nos enfrentará a la prueba de auto conservación. ¿Serás capaz de cuidarte para sobrevivir? ¿O sucumbirás a consecuencia de tu desidia?

El 8 de mayo, el presidente López Obrador se expresó acerca de los médicos, resaltando el buen desempeño del Dr. López Gatell. Sus comentarios fueron aprovechados para solicitarle se disculpara; ahora aprovecho para compartir lo expresado por el Dr. Carlos Arteaga Morales, Psiquiatra: “NO estoy en contra de las demandas de un trato respetuoso a nuestro gremio, o a cualquiera otro. Pero sí creo que nos falta autocrítica, el médico siempre ha sido agente de cambio, fortaleza y pilar en las sociedades; estamos cayendo en la sensiblería, en la manipulación por entes políticos, y por eso reto a las asociaciones a que hagan declaraciones enérgicas por los verdaderos problemas gremiales y de salud. Que se solidaricen con los pacientes, internos y residentes, por el maltrato y acoso. Exijan cuentas a sindicatos y se rebelen contra las mafias laborales y contractuales. Que busquen, como entes de valor moral, la auditoría presente y pasada de los recursos invertidos en salud. En fin: los verdaderos problemas del gremio y de la salud, que son innumerables”. “Seamos autocríticos en nuestro actuar, y no nos ocultemos y a veces nos desgarremos las vestiduras. Porque no solo somos médicos, somos personas, y debemos ser sujetos éticos, y ciudadanos en toda la extensión de la palabra”. Motivando al Dr. Arturo Rodríguez Chanona a compartir: “Cada médico posee la posibilidad de decisión, para su ser hacer profesional, tomar lo que le pertenece y no debe sentirse agraviado cuando no lo practica”.

Es indispensable tomar conciencia: ¡el ser humano difícilmente cambia!

Cuando se desplomen los bancos centrales, el dinero virtual que tenías en tu cuenta, desaparecerá.