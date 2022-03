Sofía Castro se despide de su abuela Socorro Castro con emotivo mensaje

Notimex

La actriz mexicana Sofía Castro, hija del productor José Alberto Castro, despidió a su abuela Doña Socorro Castro Alva, tras su fallecimiento, con un extenso mensaje al pie de una serie de imágenes de su familia, que compartió en redes sociales.

“En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros 7 porque siempre estuvo sin importar qué, siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que le alegraba el día tu llamada”, escribió la famosa en su publicación.

Además, la histrión de 23 años contó las enseñanzas que su abuela dejó en su familia: “Siempre nos daba los mismos consejos, que nos cuidáramos porque éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado, que por nada del mundo dejara de perseguir mis sueños, que no hiciera caso a comentarios feos, que me pusiera mascarillas en mi pelo y que lo más importante era que me cuidara el cuello por que era lo que más rápido se arrugaba, que estaba muy orgullosa de mi por todo lo que había logrado”.

Sofía también recordó anécdotas entre las líneas de su mensaje: “Nos contaba historias eternas siempre con mucha clase y elegancia, siempre hermosa con sus diademas en la cabeza, hacia la mejor leche de chocolate, nos defendía de los regaños de mi papá (aunque nosotras no tuviéramos la razón) sí, era la más alcahueta de todas y siempre con su bendición te hacia quedarte tranquila. Nos dejó el gusto por el animal print, todo lo que tuviera brillos y por Las Vegas, porque nunca he visto una mujer con tanta suerte en un casino como ella y así puedo recordar muchas cosas hermosas y divertidas a su lado”, agregó.