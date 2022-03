Sor Juana, ahora

Óscar Wong

Ciudad de México

Cuando hablamos del Día Nacional del Libro en México, que se festeja el 12 de noviembre, debe resaltarse que esta fecha fue elegida para recordar el natalicio de sor Juana Inés de la Cruz, señalada como “defensora del derecho a la educación y a la lectura”.

Sin embargo, es válido recordar que Juana Inés de Asbaje y Ramírez (12 de noviembre de 1648-17 de abril de 1695), religiosa jerónima y escritora novohispana, conocida como El Fénix de México o como la Décima Musa, fue una relevante exponente del Siglo de Oro de la Literatura Española.

Se sabe que aprendió a leer y escribir a los 4 años y que dominó el latín en tan solo 20 lecciones. Fue dama de honor de la virreina Leonor Carreto. Sus biógrafos aseguran que escribió su primer poema a los 8 años, e incluso citan el título: “Loa satírica en la festividad de Corpus Christi”, compuesto por 360 versos en náhuatl y su versión correspondiente en español.

La mayoría de las personas recuerdan sus famosas redondillas y hasta declaman la estrofa: ‘Hombres necios que acusáis, / a la mujer sin razón…”.

Los estudiosos destacan los 975 versos de corte gongorino conocido como “Primero sueño” (1692); aunque sor Juana se refería a esta composición literaria como el “Sueño”. En apariencia, el tema aborda la busca del conocimiento ante la incapacidad del ser humano para comprender la Creación. También, se dice, alude al triunfo de la razón frente a los fanatismos y prejuicios. Tres partes conforman el poema: “El dormir”, “El viaje” y “El despertar”.

No obstante, en el libro “Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe” (1982), Octavio Paz precisa:

“Primero sueño no es el poema del conocimiento como un vano sueño sino el poema del acto de conocer”.

Y continúa: “Ese acto adopta la forma del sueño, no en el sentido vulgar de la palabra sueño ni en el de ilusión irrealizable, sino en el de viaje espiritual (…) El viaje -sueño lúcido- no termina en una revelación como en los sueños de la tradición del hermetismo y el neoplatonismo, en verdad el poema no termina: el alba titubea, se mira en Faetón y, en esto, el cuerpo despierta. Épica del acto de conocer, el poema es también la confesión de las dudas y las luchas del Entendimiento. Es una confesión que termina en un acto de fe: no en el saber sino en el afán de saber” (Paz, op. cit., FCE, Mex., 1982, pp. 498-499).

Recordemos que Faetón, hijo de Helio y de Clímene -a quien seduce-, esposa de Mírupe, va a conocer a su padre, quien le permite conducir su carro de fuego y aunque lo alerta para que conduzca bien, Faetón incendia todo a su paso, poniendo en riesgos al universo. Helios lo derriba con un rayo.

Con este antecedente, la imagen del poema se aclara: el alba titubea y se contempla en el personaje mitológico, por lo que, antes de incendiar al Cosmos, el cuerpo despierta.

“Primero sueño”, es la obra lírica de mayor envergadura de sor Juana Inés de la Cruz, novohispana por supuesto, a quien celebramos este 12 de noviembre.

En la famosa “Carta Atenagórica”, designada así por ser “digna de la sabiduría de Atenea” y escrita en noviembre de 1690, arguye que posee conocimientos suficientes como para discurrir en el ámbito teológico. El texto, publicado junto a su “Respuesta a sor Filotea de la Cruz”, demuestra que, independientemente de su matiz “feminista”, como insisten en la actualidad, la monja jerónima debe considerarse como autora mística.