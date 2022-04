Supervivencia vs Autodestrucción

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En la secuencia fotográfica del artículo publicado el martes 8 de septiembre del 2020, la ocasión permitió realizar secuencia fotográfica de señora avanzando tres cuadras: al principio sin cubrebocas, después lo llevaba a medio camino y luego bien puesto. A su paso se observan seres humanos, algunos con cubreboca y otro sin él. Es comprensible pensar lo que no se mira y no afecta, la actitud cambia cuando observaste el cuadro clínico e impacta si viste fallecer.

¡La educación falla! El proceso de comprensión humano elemental de supervivencia, es superado por el proceso de autodestrucción. No tiene clase social, género, grado educativo, mucho menos está confinado a un continente. Es universal. ¿Será instintivo o razonado? El ser humano desea morir o como el mexicano se ríe de la muerte cuando no le toca. Los desconocidos fallecidos, es como si fueran un cuento.

No existían en tu entorno. La desazón es cultivada. El ser humano no se aprecia tanto como dice amarse (se odia a sí mismo). Dicen amarse, incurriendo en excesos perjudiciales por exceso de amor. ¡Es tanto amor hacia sí mismos, autodestruyéndose! Lo demuestra la actitud global mundial ante la pandemia. Si se carece de conciencia, se raya en la irracionalidad. ¿Acaso ha analizado el estado de vida que lleva la masa humana? Sin pandemia, no alcanzan el nivel digno de existencia. ¿Pueden desarrollar deseo de auto preservarse y solidarizarse?

La idealidad es conjuntar la conciencia razonada con el equilibrio físico-social. Remontémonos al 9 de septiembre de 1847, relata Antonio García Cubas en mis recuerdos: a los mexicanos que apoyaban al ejército invasor le llamaban “los poblanos”, eran sus guías y denunciantes.

En México a través de los siglos, se cuenta que ya tomada la capital, se exigió que pagaran $150,000 para manutención del ejército norteamericano. Para lograr cubrirlo, hubo necesidad de pedir dinero al premio a los prestamistas Lazqueti y Bellangé, con la garantía hipotecaria de los ingresos en la capital. Hecho que se repite con el muro de Trump, que refiere lo debe pagar México. ¿Cuándo ha gozado de libertad la nación? Recuerde: la libertad no se otorga, se obtiene y mantiene!