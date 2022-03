Susana Zabaleta y Regina Orozco presentarán “Andan Sueltas” en Me Show

LA JORNADA

Con el glamour, la sinceridad y el buen –en ocasiones, caustico- humor que las caracteriza, Susana Zabaleta y Regina Orozco, ofrecieron una conferencia de prensa, vía Zoom, para anunciar su espectáculo en vivo “Andan sueltas”, producido por ME SHOW, nueva plataforma digital de espectáculos en vivo.

Las dos cantantes, sopranos ambas, presentarán un espectáculo programado con números de ópera, del mundo del cine, la trova, la bohemia y destaca, sobre todo, la interacción que sostendrán con el público por medio de chats en vivo, actividad donde las dos actrices pidieron se les hagan preguntas capciosas, indiscretas “fregonas” acotó, Regina.

La reunión de las dos artistas no se da por primera vez; ellas se conocieron en un espectáculo de cabaret por rumbos coyoacanenses “por eso, cabareteamos juntas” se justifica Susana; por su parte, Regina comenta que su amistad data de hace 25 años y precisa “A pesar de que somos muy distintas en gustos, en ideología y en cuerpos, somos muy parecidas. Y brindamos juntas aunque pensemos diferentes”.

Y juntas, festejan el reír como chamacas de secundaria y cantar ópera prescindiendo de lo solemne del género, pero, cuando cantan cumbias lo hacen con la seriedad requerida. Sobre sus respectivas trayectorias, Regina Orozco relata “Hemos sido protagonistas en películas y nos han premiado, hemos actuado en telenovelas a pesar de que no las vemos; somos cabareteras, escritoras, productoras, directoras, nadie nos calla. Decimos lo que pensamos, somos irreverentes, pasionales, nos compartimos el glitter, competimos por quien tiene más vestidos pero nunca competiremos por un hombre, somos madres muy amorosas y mujeres que quieren transformar una parte del mundo en el que viven”.

Por su parte, Susana acepta: “Creo que siempre terminamos hablando de cosas políticas, sobre todo, cuando se canta un poco a Liliana Felipe; pero lo maravilloso de esto es que, por ejemplo, por primera vez – bueno: siempre- estamos en desacuerdo, Regi y yo. Y eso es lo más increíble en nosotras: es muy padre que ella crea en una cosa, yo en otra y, entonces, así existe el debate… ‘y el respeto’ –interviene Regina-; muchos no se respetan –continúa, Susana- escuchamos, fifi, chaira… Y eso no existe. Existimos los seres humanos. Todos somos mexicanos. Y todos, pobres, medianos, ricos, cultos o no cultos, somos mexicanos. Somos uno. Siempre hemos sido uno, en las buenas, en las malas, en las peores. Te digo, siempre. Siempre, terminamos hablando de política.” Reitera, sonriendo, Zabaleta.

“Andan sueltas” 8 de agosto, a las 8:00 pm (tiempo del Centro de México) Plataforma Me Show.