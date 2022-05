Teatro en tiempos de Zoom

Origen

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?“Mortales” es una obra que llega a la plataforma de Zoom con una temporada para presentarse los viernes y sábados de noviembre (salvo el puente) y el primer viernes y sábado de diciembre.

?Protagonizada por las jóvenes Galya Rubio, Victoria Viera, Celia Vantaggiato, Maia Wainer, Mariana Moran y Karol Aviña, esta pieza cuenta con dramaturgia de Benjamin Connor y producción de Casa Productora Fénix. “Mortales” se cuenta en un ambiente de pandemia, diseñada para ser disfrutada en la plataforma Zoom.

?Galya Rubio platicó vía telefónica: “Es la historia de cuatro chicas que tienen que estar en un Zoom. Yo soy ‘Sam’, una chica muy ambiciosa, muy chistosa, que va por lo que quiere, que piensa mucho en ella, solo en ella. Aunque puede sonar un poco negativo es un personaje muy chistoso, más de alguna persona se va a identificar”.

?“Sam” está con su mejor amiga en busca de una muñeca importante para la familia: “Nos vamos a ir adentrando en los sospechosos que podrían tener la muñeca, así nos encontramos con los otros personajes que podrían tenerla”.

?Gayla comentó que además de ser una obra pensada para transmitirse en línea, los ensayos también han sido a distancia: “Creo que fue algo que nos sacó de onda al principio, pero es algo muy padre, no estábamos acostumbrados a eso. El mayor problema son las conexiones de internet, algunas veces fallan, pero nada que no se pueda resolver. El proceso ha sido divertido, experimentando con cosas nuevas que no estábamos acostumbradas a ver”.

Teatro para pequeños desde la pantalla de casa?

La actriz de 14 ya había colaborado con Casa Productora Fénix, por ello “me hablaron para hacer un casting después de mucho tiempo de no trabajar, por esta situación”. Ya que su actuación es por streaming, “Mortales” ha permitido conjuntar talentos de diferentes lugares: “Tenemos a gente de Mazatlán, Ciudad de México y Guadalajara. Es divertido mezclar a diferentes actrices, de diferentes partes. Se puede presentar fácil, es una ventaja de internet. No nos conocemos en persona la mayoría, pero ha sido entretenido cómo nos relacionamos. Ha sido divertido el proceso de creación del personaje”.

Carrera trepidante

?Sobre su carrera, Gayla recordó que comenzó a actuar desde los cinco años: “Empecé a estudiar formalmente a los nueve. Después de un año de estudiar entré a Casa Productora Fénix entré con ‘El astronauta y yo’, una obra pequeña”.

?La pandemia paró algunos de sus proyectos, como un viaje a Argentina para actuar y más clases (de baile, actuación y música, con el piano). Para la actriz, este tiempo ha sido una oportunidad de seguir aprendiendo: “Experimentar, es algo nuevo, me ha gustado aprender cosas distintas de manera virtual. Son los mismos nervios de estar en un escenario”.