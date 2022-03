Thalía se sincera sobre la posibilidad de hacer su bioserie

Agencia México

Thalía confesó en una reciente entrevista que a pesar de recibir constantes ofertas para llevar a la pantalla chica su bioserie, ella sigue negándose a este proyecto.

“Especialmente hoy me volvieron a mandar una invitación de que… ‘te avientas a hacer tu teleserie’, pero no me dejo, soy recia…”, explicó.

Sin embargo, la intérprete recapacitó ante su renuente postura y aceptado que luego muchos artistas se contradicen, agregó: “no sé, nunca diré no”.

Por otra parte, la cantante no dudó en mostrar su negativa para regresar al mundo de las telenovelas, pues asegura esos proyectos ya son cosa del pasado.

“Las novelas ya fueron lo que fueron, es que son como historias y novelas que las siguen repitiendo en todos los países, y las siguen retransmitiendo…. las novelas se quedaron, yo no puedo regresar a ser Marimar ahorita, no puedo”, concluyó.