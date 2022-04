The Killers recrea “The Land of The Free” para hablar de George Floyd

Notimex

El grupo The Killers compartió en sus redes sociales una nueva versión de su tema de 2019 The Land of The Free, esta vez adaptaron la letra basada en el asesinato de George Floyd.

El líder de la banda Brandon Flowers, desde una sala de ensayo al lado de dos guitarristas, tocó en el piano la renovada canción que hace alusión no sólo a los hechos ocurridos en Minneapolis el 25 de mayo, sino también a la constante de odio hacia sectores raciales.

“Ocho minutos medidos y 46 segundos, otro niño en la bolsa / Otra mancha en la bandera”, canta Flowers en la presentación disponible en Instagram, dividida en cuatro clips.

Más adelante en la canción, Flowers suplica a “padre en el cielo, ayúdanos a ver cómo perder nuestro odio” antes de preguntar “cómo romper estos ciclos y cambiar nuestra naturaleza / para que podamos caminar debajo de tu estandarte / en la tierra de los libres” .

Uno de los músicos invitado, que estuvo presente en el acústico, fue el guitarrista Robert Loud, quien manifestó en redes el honor que sintió al cantar junto a The Killers este homenaje.

“Vamos a ‘romper el ciclo’ de racismo e injusticia, comenzando dentro de cada uno de nosotros y de aquellos de los que estamos cerca, y también trabajemos para extenderlo desde allí hasta que realmente sea la tierra de los libres. Hay demasiadas manchas en la bandera”, escribió.