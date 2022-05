Óscar Wong

Ciudad de México

“Cómo le va, Wong!” –exclamó con júbilo inusitado, mientras estrechaba mis manos con sus manos. Sentí su energía, su cálido abrazo espiritual, que me encendía a plenitud. Con azoro lo observé: la barba entrecana le daba un aire de santón, de profeta transterrado. Su esposa Marijo también me sonreía, al tiempo que continuaba tomada de su brazo. Balbuceé unas palabras. Recuerdo vagamente que le comenté que trabajaba en un libro sobre su obra –y que aún no concluyo–; el hombre me indicó que era excelente proyecto porque nadie se había ocupado del tema. Los flashazos me cegaban. El patio de El Colegio Nacional seguía con su efervescencia. Las conferencias proseguían. Todo ello recordé de él, aquel viernes 31 de marzo de 2017, fecha que se conmemoró el Centenario de su natalicio.

Conciencia crítica de México, Octavio Paz continúa moviendo emociones y mentalidades. En “El arco y la lira”, señala de manera precisa: “el lenguaje es poesía y cada palabra esconde una cierta carga metafórica dispuesta a estallar apenas se toca el resorte secreto, pero la fuerza creadora de la palabra reside en el hombre que la pronuncia”.

En efecto. Ese resorte secreto –numen, estro, duende, “temblor poético”, “estremecimiento nuevo”, como dirían otros autores– responde a esa carga emotiva, esa tensión, según Huidobro, que provoca lo que personalmente designo como “mantra lírico”: conjunción del silencio sonoro que revela signos, enigmas develados por la substancia lingüística (el significado petrificado de las cosas, dice Héctor A, Murena, en “La metáfora y lo sagrado”), la extraviada substanciabilidad de las palabras, de acuerdo con Michael Faulcout.

Por supuesto que el silencio “preñado de signos” –“el vacío en plenitud”, dice Laotsé– es revelador. Sí, la obra paciana sigue vigente. Por ello, aún me sigue deslumbrando ese espléndido endecasílabo que hace perenne su poema Piedra de sol: “Todo se transfigura y es sagrado”.