TodoVenceremos, iniciativa en apoyo a la música

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El pasado miércoles 11 de noviembre, se llevó a cabo la presentación a medios del proyecto We Never Give Up #TodoVenceremos, a iniciativa de la Fundación Hermes Music, que busca repartir a través de distintas organizaciones de músicos y técnicos en muchos puntos del país, miles de despensas, artículos de higiene (para afrontar más seguros la pandemia) y accesorios musicales, que son artículos de primera necesidad para los trabajadores de la música.

Como todos sabemos, la industria del espectáculo ha sido de las más afectadas y con este proyecto se busca “regresarle a los músicos y a los que hacen posibles los grandes espectáculos, lo mucho que han alegrado nuestra vida acompañándonos en nuestros mejores momentos”.

En rueda de prensa virtual estuvieron como invitados Tatiana y Alex Lora, quienes representan a una gran cantidad de figuras que se han sumado a este proyecto: Camila, Armando Manzanero, Ramón Ayala, Rubén Albarrán (Café Tacvba), Beto Zapata (Pesado), Reyli Barba, Diego Verdaguer, El Tri, Carolina Ross, Fher Olvera, Carlos Santana, Flor Amargo, Melissa Robles (Matisse), Angie Vazquez (Vazquez Sounds), Pablo Milanés, José María Napoleón, Dolores Huerta, Don Miguel Ruiz, Janeth Valenzuela, Deepak Chopra, Sister Norma Pimentel, Maria D’luz, Elefante, Jorge Garralda, Juan Carlos Baglietto, Plata- nito, Nacha Guevara, Oscar Iván Treviño (Duelo), Bobby Pulido, David Filio (Mexicanto), Jorge Guevara, Edgar Luján (Costumbre), Gerry (Lola Club), John Milton, Control, Vanessa Bauche, Emir Pabón (Grupo Cañaveral), Mauricio Sánchez (Los Claxons), José Luis Ayala Q.E.P.D., Nora y Johnny Canales, Tony True, Waldo Mendoza y MUCHOS MÁS.

El himno de este proyecto es una canción llena de optimismo y esperanza… We Never Give Up, Todo Venceremos… donde unidos, grandes figuras y muchos músicos de prestigio internacional, también donaron su talento inspirados por su amor por la música y por quienes la hacen posible.

Todos los recursos que produzca la canción serán donados a la causa y cada vez que alguien haga clic o comparta el video musical oficial de la canción We Never Give Up (Todo Venceremos), también estará haciendo algo por ellos.