“Tratamiento antiinflamatorio temprano pre asintomático”

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Por qué es un error nombrar ‘medicación preventiva?’. No existen medicamentos para prevenir. Hay medidas higiénicas y de sana distancia. La mayoría de los pacientes positivos a la prueba RT PRC evolucionan con síntomas leves. Inician el tratamiento y probablemente evolucionen de manera favorable sin él. Un 11% desarrolla insuficiencia respiratoria, acuden al hospital habiendo administrado varios medicamentos con cuadro clínico de más de cinco días. Se han utilizado medicamentos del protocolo de atención, sin mejoría. Los que ameritan intubación o no iniciaron tratamiento, ni siguieron las medidas higiénicas, padecen el síntoma de “a mí no me va a dar” ¿Qué sucede con los que evolucionan mal? ¿A pesar del tratamiento iba evolucionar mal? ¡No hay forma clínica predictiva previa de cómo evaluarlo!

Quien posea recursos, se realizará una tomografía temprana y estudios de laboratorio que pueden orientar su evolución. ¡Si no tenía síntomas, no se realiza! ¡En ninguna época ni sistema de salud mundial se puede cubrir con estos estudios a la población en riesgo!

Los pacientes no prevén los efectos secundarios ¿Cómo se llamaría el tratamiento que se le da a un paciente que está asintomático y su familiar ya estuvo en contacto? Luego no se le da nada. Se refiere asintomático, pero si le escarbas ¡sí tenía molestias! Un leve dolor de garganta, malestar general. Existe el caso de un histotecnólogo, quien se manejó asintomático, acudió en su comunidad a velorios de pacientes fenecidos y a consecuencia cayó en insuficiencia respiratoria, fue intubado, al cuarto día se le agotó su reserva orgánica.

Sirve para replantear: ¿qué hacer si está en contacto con un paciente con Covid19? ¡Medicarse! Para evitar desarrollar insuficiencia respiratoria y desencadenar problemas vasculares, aunado a una infección bacteriana agregada al cuadro. ¡Bajo estricta supervisión médica, presencial o virtual!

Preguntas: ¿conocen si han fenecido familiares de médicos que estuvieron con respirador? Y: ¿no tomaron nada porque no tenían síntomas? ¿O médicos aparentemente sanos, en retrospectiva se supo tuvieron neoplasia maligna y fueron tratados con quimio o radio terapia? ¡De salud no se fallece! A menos que sea a consecuencia de un accidente, caída con destrucción de masa encefálica u daño de otro órgano, o por heridas de proyectil de arma de fuego o blanca.

Iniciar el tratamiento al tener contacto con un paciente sintomático o asintomático confirmado. Estuve en contacto con el contacto de un paciente que se intubó y en una semana falleció. El contacto desarrolló al quinto día fiebre, cuadro leve a dificultad respiratoria inicial, no se daba cuenta que le faltaba el aire, pero quien lo veía se percataba, afortunadamente sin patología. El familiar joven desarrolló cuadro diarreico afebril leve, auto controlable. Inicié el tratamiento antes que desarrollara el cuadro clínico. No desarrollé sintomatología. Además, realicé gárgaras con agua de sal, a continuación con jugo de limón, para evitar que la carga viral fuera suficiente para desarrollarlo.

¿Es necesario sintomatología previa, al estar en contacto con pacientes Covid?

De manera elegante le denominaría: “Tratamiento antiinflamatorio temprano pre asintomático”.