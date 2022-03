Tu salud demostrará el equilibrio

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Las epidemias sirven para demostrar las antípodas o extremos, abarcando desde el heroísmo de trabajadores de la salud -pésimamente remunerados- pasando por lo que se debe hacer, hasta los comportamientos hilarantes. El humano tiende a excluirse; evadiendo responsabilidades, se olvida lo indispensable: prevenir. Es causa y efecto.

La aprehensión del Dr. Grajales Yuca unificó a médicos, colegios, federación médica estatal y nacional. Reprueban la impartición represiva de la justicia en el estado y la criminalización de la práctica médica. Sacó a la luz pública la carencia de equidad: en el Issstech, se atiende a pacientes no derecho-habientes. Poderosa fuerza la influencia. Cuestionará si por un paupérrimo sueldo vale la pena arriesgar salud, vida y libertad. La Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas (Fecomech), debe tener presencia permanente en el Consejo de Salud.

Se ha definido la salud, sin concretizarla.

Sin usar cubrebocas, saliendo, acudiendo a reuniones, sin lavarse. Él es el propio arquitecto de su destrucción.

Entre higiene, autocuidado y equilibrio inmunológico. La salud es el equilibrio biopsicosocial y ambiental.

¡No existe salud! Cuando existen obras suntuosas, con gente muriéndose de hambre. Multimillonarios, con inmensidad de pobres, consumidores de alimentación hipercalórica = chatarra. Devoradores de pasquines, noticias falsas y manipuladoras, favorecedoras de autodestrucción.

Al carecerse de equilibrio, hay ausencia de salud mundial, al no existir equilibrio ecológico y destrucción de la biodiversidad.

Se comprobó la imposibilidad de quedarse en casa. ¿Es complicado de entender la importancia de quedarse en casa? ¡Reflexionen! ¡Es para salvar vidas!

Al carecer de higiene = autocuidado, ¿existe equilibrio?

Averiguarlo es un ejercicio personal para mantener la vida.

Utilizar cubrebocas es indispensable en espacios cerrados.

No usarlo si estás solo, colocarlo si alguien se acerca. Permanecer sano es reto y prioridad. No excluye que al menor descuido se contamine. Al actuar instintivamente, se condicionan.

Si sabe que hay un veneno de acción instantánea o excremento, ¡no lo ingerirá! Entonces, ¿por qué comer para morir? El virus frena las actividades humanas y la manera de reaccionar biológicamente. No desaparecerá la humanidad. Los jóvenes continuarán, reproduciendo el machismo, la carencia del deseo de saber, de ser y la auto conservación.

¡No hay qué preocuparse! ¡Así ha sido siempre la humanidad!

No olvidemos: no somos estériles, sin bacterias no hay vida, sin actividad humana conjunta ni se sobrevive, ni persiste la civilización