Variada gama de angustias

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Negar la realidad. A consecuencia de la recomendación de los psicólogos “No escuche noticias alarmantes” para la población en general, comentaré.

Es esconder la cabeza como el avestruz. No es útil evadir la realidad. Si no existe confinamiento, de 3 a 6 personas de cada diez ¡no lo respetan! Gracias al internet sabemos que la carencia de conocimiento es similar en todos los continentes.

La carencia de enseñanza para la salud, es mundial. Se sabía que en este siglo vendrían epidemias. No se hizo un texto donde se enseñara acerca de las epidemias y que concientizara como fue la de influenza española.

Volviendo a lo psicológico, aún los confinados adolecen de conocimiento adquirido acerca de la enfermedad, corroborado a través de falta de higiene y descuido, que lleva a la muerte. Es enterrar la cabeza en la arena, rodeada de carnívoros hambrientos. “Evitar saber no hace feliz, ¡sino vulnerable!”. “No es ser fatalista decir la realidad”. ¡Es suicida ignorarlo! Si aprende a ver la realidad como es, la aceptaría. Y abre la posibilidad de poderse defender, ¡previniendo! Al igual que las recomendaciones psicológicas, deberían recomendar acerca de las enfermedades que diezman nuestra salud. ¿Acaso muchas personas angustiadas formarán parte de estas patologías?

Informar, aunque reiterativo, es prioritario. En la Federación de Colegios Médicos del Estado de Chiapas, se decidió informar a diario, vía videos, a toda la población. Desde el 12 de marzo, a través de Inmuno Corona Sugerencias, antes de la contingencia, informo a diario.

Si lo que ya sabes es necesario para que permanezcas sano, ¿por qué siguen habiendo infectados? ¿Por qué no lo sabes? ¿O pretendes ignorar? En México no es aplicable como en Noruega: no suspendieron las actividades. Hay gente responsable, educada y analítica. En México y en el mundo, la masa humana niega aún su existencia.

En Chiapas, en consecuencia, van a seguir incrementando el número de enfermos, comprobando autodestructividad, analfabetismo funcional. ¡Se lee sin comprender! ¡Somos disfuncionales! ¡Ahora somos suicidas efectivos! El Secretario de Salud asignado a Chiapas, aceptó que los reportes de casos Covid eran los confirmados de la Secretaria de Salud. En la población originaria, la tasa de letalidad se eleva al 18 %. La pandemia, a nivel nacional, insisten que el gobierno fracasó al cortar la cadena de infección. La única manera de hacerlo era establecer el estado de sitio, yendo en contra de los derechos humanos. Evaden reconocer que cada mexicano falló.

La humanidad no ha avanzado en aceptar las verdades y evadirlas. ¡Al hacerlo, ya no hay por qué preocuparse!