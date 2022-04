Varones y mujeres son complementarios

Jorge Alberto Rincón Acebo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?La sociedad debe estar con las mujeres, quienes buscan posicionarse, liberarse del sojuzgamiento histórico persistente. Eliminemos el contrasentido si amamos a nuestra madre, hermanas, pareja e hijas y todas las congéneres. No abusar, ni utilizarlas, menos aún vituperar con palabras y hechos a la mujer. No consideres que por invitar a una mujer, esta se encuentra obligada a corresponderle. En forma misógina, se les denominaba en Chiapas: ‘eleva temperatura gonadal masculina’, a lo que acertadamente corrige la psicóloga Josefina Guatirrojo Sosa. El término en la nueva dinámica social, es considerado misógino. “La mujer es libre de llegar hasta donde decida y si los ilusiona con más, ya será su problema, no está obligada a cumplir”. Previene y no aceptes invitaciones que ocasionen que alguien se considere con derecho a exigir. La mujer debe lograr el justo medio: sin perder femineidad, logre hacer respetar su integridad personal.

?Las celebraciones que no cambian la conducta humana, son inoficiosas. Más en un país en el que estamos con una deuda internacional que absorbe el producto interno bruto. Dañan a la economía con 9,000 millones de pesos: se debería laborar más, como en Japón, cuando existe protesta o huelga (1).?El ejercicio práctico es tomar conciencia de que la ausencia femenina recargaría las laborares del varón. Eso acaece, porque en lo familiar y social se ha establecido así sea. No se cambiará, a menos las mujeres se atrevan a crear nuevas reglas.

?Los enemigos -además de la ignorancia, hipocresía y ambición- son sus descendientes: el fanatismo y la haraganería.

?Impera la ausencia de libertad por negarse a conocer y ejercer. Libre, es aquel ser humano que no depende de que lo atienda otro ser humano, para ser, actuar. Sociedad, familia y religiones mundiales, son Varo céntricas o centradas en el varón.

?La mujer, a través de su óvulo, célula germinal de gran tamaño, recibe a su complemento de ADN masculino, que confiere a la especie animal la capacidad de transmitir las mutaciones benéficas, para que la próxima generación posea mayores posibilidades de sobrevivir.

?La idea Teo centrista apacigua la curiosidad e inventiva humana, al considerar que todo está prefijado.

?En un mundo sin mujeres, no habría vida humana. Por ello debemos protegerla: es el futuro de la especie. A la mayoría (las militares es su libre elección), evitar perezca o sea botín de guerra. Es inoficioso preguntarse cómo sería una sociedad sin mujeres. ¡Tampoco existiría la especie sin varones! En la cotidianeidad, debemos superar la educación machista, e imaginarse a un padre teniendo que llevar todos los días a sus hijos a la escuela y prepararles alimentos.

?¡Si violas y asesinas, adoleces de humanidad! Ninguna religión debería tranquilizar al violador y asesino, otorgándole el perdón de sus pecados. Nadie te valorará, si careces de autoestima. Ellas poseen el derecho de ser respetadas como humanos.

?Como género, la mujer -aunque no haya sido agredida- debe tener solidaridad, no permitir se practique frotamiento sin ser deseado.

?Guati Rojo Sosa, refiere: “Ser muy directa a lo largo de tu vida no te mantiene fuera de riesgo”… “Es cierto que al igual que algunos hombres, existen algunas mujeres maltratadoras de hombres, extorsionadoras, criminales que matan incluso a sus hijos: no son la norma”. Y con un: “Quizá después habría que promover ‘un día sin hombres’ para comprender el valor de cada uno y entender que no son antagónicos, sino complementarios”.

Sororidad, es el término que alude a la solidaridad entre mujeres, en el contexto de la discriminación sexual.

?¡Aquí es el infierno! Todos somos el infierno. Tu personalidad desparecerá, aunque exista espíritu. ¡Nunca más serás tú!

?El macho dominante, sojuzga. Así es la naturaleza humana-animal, instintiva de sobrevivencia. Los valores éticos cristianos o diez mandamientos, se reducen a palabra. ¿Quién los cumple? No con arrepentirse y rezar, para evadir las consecuencias.

?El problema y la solución… ¡somos todos!

?Notas.

?Gordillo, Luis Rodolfo. Radiófono. Sábado 7 de marzo 2020, en El Radiófono, 11 horas.