Vicente Huidobro y Altazor: “viajeros celestes”

José Falconi/ Ciudad de México

En la parte final del primer canto de Altazor, hallamos casi todos los elementos que caracterizan la poética de Vicente Huidobro, el poeta chileno padre del creacionismo, nacido en 1893 y muerto en 1948; poeta que en alguna ocasión declarara: “La poesía contemporánea empieza en mí”. Altazor, publicado por primera vez en 1930, es una de las dos obras maestras que en poesía escribió Huidobro. La otra es, desde mi punto de vista, Temblor de cielo. Decíamos pues que en su primer canto, Altazor es una síntesis de la poética de Huidobro: su visión cósmica del ser, su valorización de la palabra y la abundancia de imágenes surrealistas, autónomas en un doble sentido: proclaman su independencia ante la realidad de la que surgen y que a la vez transforman, creando una realidad nueva, la realidad poética; y cada imagen, sin perder su relación con las que la anteceden o preceden, se constituye como un organismo con vida propia, de unidad conceptual y emocional.

Huidobro es de los poetas que, atentos a la lección de Rubén Darío –el gran innovador modernista— apuestan por los fueros de una auténtica imaginación, desprovista de fantasía. Poetas como Huidobro, o como César Vallejo, nos convencen de que la fantasía no sólo no es lo mismo que la imaginación, sino que en el fondo es todo lo contrario. Porque la imaginación es exigencia de forma y la fantasía deficiencia de ella. La fantasía huye de la realidad y la imaginación es la puesta en marcha del sentido mismo de la forma dentro de la realidad. Pero exploremos Altazor como quien se aventura por un bosque de aromas, de lumbres y oscuridades, de hierbas y árboles de verdes gemidos: “Hay vocablos que tiene fuego de rayos / y que incendian donde caen. / Otros que se congelan en la lengua y se rompen al salir. // Como esos cristales alados y fatídicos / hay palabras con imanes que atraen los tesoros del abismo. / Otras que se descargan como vagones sobre el alma”.

Altazor desconfía de las palabras porque estas no son formas vacías, vocablos inofensivos, sino armas vivientes que pesan, por su significado, en la conciencia del hombre. Las palabras son signos ligados a su significado, eso lo sabemos muy bien. Lo importante es que para Altazor ese significado no es único, determinado para siempre. La forma metafórica mediante la cual Huidobro conceptualiza las palabras, nos abre un extenso panorama: las palabras pueden ser fuego de rayos o congelarse en la lengua. Estas formas de dar plasticidad al contenido de las palabras, nos vincula con la esencia misma del lenguaje. A final de cuentas, cada expresión verbal nos remite a una vivencia propia; dibuja una atmósfera original en nuestra intimidad. Habrá palabras que nos golpeen como dardos ardientes y otras que sean revelación de sensaciones y sentimientos nuevos. ¿Quién no desconfía de ellas?

“Más no temas de mí que mi lenguaje es otro / no trato de hacer feliz ni desgraciado a nadie / ni descolgar banderas de los pechos / ni dar anillos de planetas / ni hacer satélites de mármol en torno a un talismán ajeno”. Estos versos constituyen una definición de las funciones que Altazor (es decir Huidobro) se atribuye. No trata de hacer feliz ni desgraciado a nadie. Aquí hay un deslinde con lo que tantos otros se proponen. Huidobro se niega a influir en la apreciación sensible o ideológica del lector, pues comprende que esto resultaría ser una imposición del poeta. Tampoco trata de descolgar banderas de los pechos, ni servir a un talismán ajeno. Esta es, desde luego, una postura ideológica. Altazor-Huidobro no pretende adoctrinar bajo ningún signo al lector, ni hacer de la poesía una labor pragmática