María Elena Rovirosa

Aprendamos a extraer de cada circunstancia, pareciendo buena o no, una lección. Ampliaremos así nuestros sentidos para captar lo que otros no les ha sido posible distinguir; percibiremos así aromas de flores que otros no respiran, matices inadvertidos para muchos; escucharemos así mensajes elocuentes que tantos no se han detenido para oír. La atrofia del pensamiento y la pobreza de la iniciativa, son tristes formas de esclavitud que nos pueden visitar. Cualquier Ser Humano puede aceptarlas como su camino correcto, cuando se encuentra en una falta de auto-estima y superación personal.

Nuestras vivencias siempre serán de lucha sin descanso, tratando de accionar la ayuda como un buen samaritano, San Lucas 10. 33. No es huyendo de las circunstancias adversas como venceremos la desesperación, sino aceptando pasar por filtros y superándolos.

Las Vivencias son receptores guardados, contenidos en nuestro Ser que pueden ser canalizados para convertirse en una fuerte voz de conciencia que nos alentará como repartidor de claras verdades y de luminosos caminos. Podemos traerlas a la mente, recordar exactamente cómo sucedieron los hechos y cuál es la parte accionada que deseo reemplazar, pensarlas para curarlas, no para quedarnos con ellas. La elevación de la auto-estima será el reconocernos como generadores de un cambio. Tomar como base la experiencia para reinventarnos, desaprender para aprehender, capturar, apropiarnos de un concepto novedoso. Con exactitud, todas nuestras obras han sido nuestro viaje sin distancia; siempre hemos estado en el mismo plano terrenal y con el mismo significado de humanidad.

Actualmente vivimos tiempos de valores inestables, enfrentamos crecientemente situaciones en que los individuos descubren que las respuestas tradicionales ya no son las adecuadas. Es el momento de recurrir a nuestro estado Espiritual para encontrar respuestas específicas. Es cierto que lo que ha ocurrido en esta pandemia Covid19 es poco usual en nuestro ecosistema. Pero es cierto también, que de ello fue desbordada la administración del poder financiero y alimentario. La autotrascendencia es la quinta área en la que puede encontrarse el Sentido de Vivencia; muy interesante, porque incluye la selección de ideas y responsabilidad absoluta para accionarlas.

En la sencilla trascendencia personal, encontraremos la genuina postura, pues va incluido el respeto a la Regla de Oro, Modelo de Conducta, Argumento Lógico, Mente Abierta y Ejemplo de Vida Pasada, que serán sin duda, fuentes de motivación para otro. Yo Soy.