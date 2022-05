Voluntarios recomiendan participar en ensayos para vacuna contra coronavirus

El Informador

Tres mexicanos son voluntarios en ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Los connacionales, después de recibir las dosis, recomiendan participar en las pruebas.

Víctor Hernández, mexicano de 30 años que vive en Columbus, Ohio, donde participó como voluntario en ensayos clínicos para encontrar una vacuna efectiva contra el COVID-19, es parte, como otros mexicanos en el mundo, de los ensayos clínicos en fase 3 de la vacuna BNT162, desarrollada por el laboratorio Pfizer en colaboración con la farmacéutica alemana BioNTech.

“Me pidieron que estuviera bien de salud, ser mayor de 18 años y menor de 60. Piden también no haber viajado fuera del país en los últimos 14 días y no tener síntomas de COVID.

“Antes de la primera vacuna te hacen una prueba de PCR [Prueba de diagnóstico de Coronavirus] y también antes de la segunda. Me aplicaron dos dosis. La primera fue el 28 de agosto de 2020 y la segunda fue el 16 de septiembre de 2020”, comentó Victor.

“El mismo día empecé a sentir dolor en el brazo y cansancio, dolor en el cuerpo, como cuerpo cortado y dolor de cabeza.

“El proceso la primera vez duró aproximadamente cuatro horas (…) Llegué, me sacaron sangre para hacer análisis, me hicieron un cuestionario, me hicieron firmar los documentos en los que explicaban todo el estudio y todos los pormenores de la investigación y de esta tercera fase de estudio”, narró.

Antes de ser voluntario, Hernández tuvo dudas, por lo que investigó cómo funcionaban los ensayos clínicos: “Confío en los ensayos plenamente. Antes de ir como voluntario, estuve informándome sobre estos estudios clínicos, dónde los realizaban, quién los realizaba, en qué fase iban, qué resultados habían en las fases 1 y 2 y esa fue la manera en la que me decidí a participar en la fase 3 de investigaciones de Pfizer y BioNTech.

“No hay ninguna remuneración más que la satisfacción de ser voluntario, de participar y ayudar a que esta vacuna pueda ser potencialmente aprobada.