Wapayaso desmiente a primo de Eduardo Capetillo Jr., asegura no haberlo golpeado y que pronto saldrán pruebas a su favor

Agencia México

Diario de Chiapas

Después de que el primo de Eduardo Capetillo Jr., hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, denunciara públicamente que el cantante Said P. (ex novio de Livia Brito) y Brandon Castañeda, un integrante de “Los Wapayasos”, le habían propinado una golpiza junto a otras personas en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, es el segundo involucrado quien da su versión al respecto.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Brandon no desmintió haber estado en el restaurante Artz Pedregal; sin embargo, negó tajantemente haber participado en los lamentables hechos contra el familiar de Capetillo y Gaytán.

“Efectivamente, yo estaba presente en el lugar, más no en el momento, yo minutos antes de que sucedería esta pelea, esta discusión, me salgo a contestar una llamada de mi papá, entonces yo no puedo opinar de algo en lo que no estuve presente, no puedo opinar de algo que yo no vi”, explicó Castañeda.

Acto seguido, el llamado “Wapayaso” manifestó que en poco tiempo las evidencias estarán a su favor. “Yo sé que seguramente habrá videos, más adelante van a salir, que corroboren lo que yo estoy diciendo, pero quise hacer este video para aclarar esta situación porque estas personas me están acusando de algo falso y algo delicado que ya llegó a mi familia… a mis amigos, a mis redes sociales, a los pequeñines que me siguen, día a día, que tienen una imagen muy diferente a la que estas personas están haciendo, están difamando mi imagen, ensuciando mi imagen… Yo confío en que estos videos van a salir a la luz, yo confío 100% en que me van a dar la razón, que van a corroborar lo que en estos momentos les estoy diciendo”.

Finalmente, Castañeda pidió: “las personas que están juzgándome, que están llevando esto más lejos, simplemente les quiero pedir que esperen unos días más para que no lleven esto más lejos… y también a estas personas que terminen todo esto, que se disculpen conmigo porque como les digo están afectando mi imagen, están difamándome, entonces es algo ya muy delicado”.