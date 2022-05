Will Smith y Jada Pinkett ventilan y aclaran crisis matrimonial

Agencias

Will Smith y Jada Pinkett siguen en el foco de la polémica al conocerse los testimonios del cantante de rap August Alsina, quien reveló que supuestamente tuvo relación extramatrimonial con Pinkett durante varios años.

?A pesar de que la famosa pareja conformada por Smith y Pinkett siempre ha dicho que la fórmula para su estabilidad ha sido tener una relación abierta, los comentarios de Alsina han hecho eco en todos los medios y redes sociales.

?Jada Pinkett Smith publicó en sus redes sociales que se referirá al tema en el espacio de entrevista digital Red Table Talk, que presenta con su hija Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris. “Aquí hay algo que necesitamos sanar… así que me voy a la Mesa Roja”, escribió en un tuit.

?Frente a frente, Will Smith y Jada Pinkett conversaron sobre lo sucedido hace cuatro años y medio, cuando su relación estaba pasando por un momento complicado. Finalmente se dieron una segunda oportunidad y retomaron su matrimonio cuando se dieron cuenta que simplemente no podían encontrar la felicidad estando alejados.

?“Yo estaba sufriendo mucho, estaba destrozada y estando en medio de esa relación me di clara cuenta que no se puede hallar la felicidad fuera de ti, y por suerte tú y yo también estábamos pasando por un proceso de sanación de una forma muy distinta, puedo decir con certeza que hicimos todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta que eso no era posible…”, dijo Jada Smith.